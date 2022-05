Apple: tutti i prodotti passeranno alla USB Type C

Sono in molti a sperare che Apple abbandoni del tutto la porta Lightning in favore della USB Type C che oggi, rappresenta lo standard universale per la connettività mondiale; PC, tablet, docking station, telefoni, AiO, smart home e molto altro.

Addirittura, l’Unione Europea sta facendo molte pressioni sulla mela così come su tutte le altre realtà che non si sono ancora conformate a questa tecnologia. Di recente abbiamo appreso che Tim Cook stava testando l’interfaccia USB C su un iPhone ma sembra che un melafonino con simil feature non approderà prima del 2023 sul mercato. In poche parole, iPhone 15 potrebbe essere il primo con la nuova porta di ricarica… e non sarà da solo.

L’ultimo rapporto condiviso sul web illustra che molti altri gadget dell’azienda useranno questa funzionalità. Ad affermare ciò ci ha pensato il noto analista Ming-Chi Kuo che ha ribadito che le periferiche PC (mouse, trackpad, tastiera) ma anche le AirPods verranno tutte aggiornate su questo fronte.

Ciò che Apple vorrebbe fare però, è tutt’altro: la compagnia mira a creare dispositivi senza porte, dotati della sola ricarica wireless, ma si apprende che allo stato attuale questa è una mossa troppo aggressiva. Inoltre, il sistema MagSafe non è ancora così comune e così maturo da essere una valida alternativa. Ecco perché sembra che alla fine la società si stia piegando all’uso della Type C.

Apple: iPhone e AirPods con USB C

Ovviamente, prima di gridare al miracolo, calmiamoci: è probabile che la società voglia dotare solo la line-up Pro di questa funzionalità, lasciando così i modelli basici alla Lightning. Questa è solo una speculazione, ma è bene tenerne conto.

D’altro canto, Apple sta subendo una forte pressione da parte dell’Europa; già a settembre dello scorso anno, la società aveva approvato una proposta di legge per far diventare la USB C uno standard concreto per tutto, console videoludiche comprese.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo un’offerta unica relativa al mondo Apple: iPad Mini (sì, ha la USB C) lo portate a casa a 513,92€ al posto di 559,00€ (64 GB con WiFi).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.