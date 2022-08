Apple: cosa cambia con la beta 6 di watchOS 9?

In queste ore Apple ha rilasciato la nuova beta (la sesta, per la precisione) di watchOS 9, il sistema operativo per Apple Watch. È una versione dedicata a sviluppatori e beta tester pubblici. Vediamo insieme le novità che porta con sé.

watchOS 9 Beta 6 è realtà: cosa c’è di diverso?

In primo luogo dobbiamo comunicarvi che il rilascio della versione stabile di questo firmware è previsto per settembre, in concomitanza del debutto dei nuovi orologi e degli iPhone 14. La beta 6 di watchOS 9 introduce qualche miglioramento al software in generale, ma andiamo con ordine.

La build in questione porta il numero di 20R5353a. Questa particolare iterazione del firmware per Apple Watch si preannuncia come una delle più interessanti mai viste per i wearable della mela. Vi invitiamo a provarla in anteprima solo se siete sviluppatori o se avete un account programmatore. Di fatto, potrebbero esserci diversi bug, quindi occhio.

In primo luogo notiamo che watchOS 9 non supporta più i vecchi series 3. Questi smartwatch usciranno fuori produzione fra poche settimane. Arrivano poi quattro nuovi quadranti che sfruttano la dimensione più generosa degli attuali Series 7. Viene introdotta la tecnologia QuickType per la digitazione dell’orologio.

Ci saranno grosse novità all’app di Workout con tante funzionalità pensate per coloro che vogliono allenarsi. Attenzione alle features per runners: ce ne sono di diverse.

Apple ha migliorato l’app Salute introducendo anche la sezione “Farmaci” che ricorda agli utenti di prendere determinate pastiglie, medicine, vitamine, etc.

Oltre a watchOS 9, Apple ha rilasciato le Beta 6 di iOS, tvOS e iPadOS. Non di meno, ha anche annunciato una nuova versione di macOS 13 Ventura. Il debutto ufficiale dei firmware è previsto per settebre/ottobre. Restate connessi.

