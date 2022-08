iPhone 14 Pro: il prezzo aumenterà sicuramente, purtroppo

Secondo quanto afferma un noto analista online, sembra che i prezzi dei futuri iPhone 14 Pro saranno più elevati del previsto. L’aumento di prezzo dovrebbe corrispondere a circa 100 dollari in più rispetto ai modelli del 2021.

A riportarlo è l’analista di Wedbush Securities Dan Ives in un post online. Ha affermato infatti, in una nota avvistata dai colleghi di MacRumors:

Sebbene l’iPhone di base rimarrà allo stesso prezzo, riteniamo che un aumento di prezzo di $ 100 su iPhone 14 Pro/Pro Max sia probabilmente in serbo, dati gli aumenti dei prezzi dei componenti e l’aggiunta di funzionalità su questa nuova versione.

iPhone 14 Pro: cosa affermano i media?

Anche un altro analista (Ming-Chi Kuo) aveva riferito una frase del genere qualche settimana fa. Anche lui infatti, aveva suggerito l’aumento dei costi al pubblico per le varianti più costose della gamma. I prezzi più alti si riferiscono ovviamente, ad un rapporto con quelli del 2021. Certo, non ci è dato sapere quali saranno i prezzi reali, ma ha suggerito che il valore finale dovrebbe essere più alto del 15%.

Adesso infatti, negli USA iPhone 13 Pro ha un prezzo di listino di 999 dollari; il Pro Max invece, di 1099 dollari. Se dovesse essere veritiero tutto questo, dovremmo assistere a dei prezzi che partiranno da 1099/1199 dollari per i nuovi telefoni. Non fate caso però troppo a queste cifra; in Italia i valori saranno molto più alti a causa delle tasse.

Negli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max dovremmo vedere un nuovo pannello anteriore con foro e pillola al seguito, processore Apple Bionic A16, RAM più veloce, main camera posteriore da 48 megapixel in grado di girare video in 8K, Always On Display e una selfiecam con autofocus aggiornata.

Se volete fare oggi un buon affare però, vi consigliamo iPhone 13 a 876,00€ con spedizione gratuita e consegna celere da Amazon. Fate presto perchè potrebbe tornare presto al suo prezzo originale.

