Apple Studio Display: MAXI SCONTO di Amazon, lo paghi 200 euro in meno

Con Apple Studio Display parliamo di un monitor di assoluta qualità, pensato per chi non cerca compromessi e ha bisogno di qualcosa che sia perfetto da accompagnare per il lavoro. Oggi puoi acquistare questa meraviglia da 27 pollici con risoluzione 5K con ben 200 euro di sconto sul prezzo di listino. Amazon ti permette inoltre di attivare anche il pagamento a rate a tasso zero scegliendo Cofidis al checkout.

Apple Studio Display: perché è così speciale

Apple Studio Display è caratterizzato da un pannello Retina 5K che stupisce con la sua risoluzione mozzafiato, 600 nit di luminosità e una gamma cromatica P3 che garantisce colori vividi e realistici. Una soluzione dunque ideale per professionisti della creatività e appassionati di tecnologia, è perfetto per chi lavora con immagini ad alta risoluzione e video editing.

Il monitor include una videocamera da 12MP con ultra-grandangolo e Inquadratura automatica per avere videochiamate ad un livello superiore, con tre microfoni integrati di qualità professionale e un sistema a sei altoparlanti con audio spaziale per una profondità e immersività sonora di assoluto livello.

Per la connettività puoi contare su una porta Thunderbolt 3 e tre porte USB-C che ti permettono di collegare facilmente i tuoi dispositivi, mentre la potenza in uscita fino a 96W è addirittura sufficiente per caricare il tuo MacBook durante l’uso. Infine, grazie al sostegno a inclinazione regolabile, puoi posizionare il monitor esattamente come preferisci.

Molto più di un semplice monitor: Apple Studio Display è un vero e proprio strumento di lavoro per chi non accetta compromessi in termini di qualità visiva e sonora. Acquistalo adesso con 200 euro di sconto.