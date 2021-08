Apple ha già iniziato a vendere iMac da 24 pollici ricondizionati nel Regno Unito, a pochi mesi dal debutto ufficiale. Cosa succede? È un fatto alquanto strano e precoce anche per una ditta come il colosso di Cupertino.

iMac da 24″: una sola opzione di colore, ma che risparmio!

Apple ha lanciato il suo nuovo iMac da 24 pollici nell'aprile di quest'anno e ora, pochi mesi dopo, il colosso tecnologico con sede a Cupertino ha iniziato a vendere una versione ricondizionato dello stesso attraverso il proprio Apple Store nel Regno Unito.

Attualmente, sembra che ci sia un solo modello disponibile per l'acquisto anche nell'opzione di colore rosa. Il dispositivo racchiude una CPU a 8 core, una GPU a 7 core e un SSD da 256 GB e ha un prezzo di £ 1.059. Questo rappresenta un risparmio di £ 190,00 rispetto al prezzo originale di £ 1.249.

Prevediamo che altri modelli saranno disponibili per l'acquisto nel prossimo futuro. Se non ne siete a conoscenza, lo stock per i modelli ricondizionati varia in base a ciò che le persone hanno inviato per la riparazione o la sostituzione. Se state cercando di acquistare una versione ricondizionata di un particolare modello, dovreste tenere d'occhio lo store per capire la disponibilità effettiva.

Apple sta vendendo una versione ricondizionata dei suoi Mac con una garanzia di un anno, la stessa di quella offerta dall'azienda con l'acquisto di un nuovo modello. La compagnia garantisce anche tutti i manuali e gli accessori, compreso un adattatore di alimentazione USB-C e il cavo.

Il nuovo iMac da 24 pollici è dotato di un display Retina 4.5K da 24 pollici con supporto per 1 miliardo di colori. Ha la tecnologia True Tone che il sistema utilizza per regolare automaticamente la temperatura del colore in base all'ambiente.

È alimentato dal chipset M1 di Apple Silicon ed è disponibile in due versioni:

una con CPU a 8 core e GPU a 7 core;

l'altra con CPU a 8 core e GPU a 8 core.

Il modello base include 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione SSD che possono essere espansi fino a 16 GB di RAM e 2 TB di spazio di archiviazione SSD.

Il chipset Apple M1 è il primo del gigante della tecnologia per i suoi dispositivi Mac con Apple Silicon. La società sta ora lavorando su un processore di nuova generazione, che probabilmente si chiamerà M1X e ci sono già segnalazioni di questo su nuovi MacBook Pro prossimi al debutto.

È probabile che i futuri modelli di laptop premium da 14 pollici e 16 pollici possano diventare i primi gadget ad essere alimentati dal SoC M1X.

