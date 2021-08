Il prossimo MacBook Pro con chipset M1X è appena apparso all'interno dei documenti dell'EEC. Di fatto, lo scorso anno il colosso di Cupertino ha annunciato il suo primo SoC M1 come il primo della serie “Apple Silicon”, la linea di processori della compagnia di Tim Cook basata sull'architettura ARM. Successivamente, il gigante della tecnologia ha svelato alcuni dispositivi Mac alimentati dal suddetto elemento. Tuttavia, da allora, ci sono state voci incessanti sull'arrivo dei nuovi portatili ridisegnati aventi una CPU più performante di seconda generazione.

MacBook e M1X: cosa sappiamo?

Nell'ultimo sviluppo, nuovi modelli di MacBook alimentati dal prossimo chipset M1X sono apparsi nei documenti della Commissione Economica Eurasiatica (CEE). Il device è stato individuato per la prima volta da Consomac con ben due numeri di modello A2442 e A2485 differenti.

È interessante notare che ci sono diversi prodotti, ma la maggior parte di essi è semplicemente correlata agli aggiornamenti per il prossimo macOS in arrivo questo autunno. Solo due di quelli visti (A2442 e A2485) sono nuovi e non corrispondono ai gadget presenti nel listino Apple.

Mark Gurman di Bloomberg ha suggerito che la compagnia americana sia ancora sulla buona strada per presentare i nuovi Mac alimentati dal chipset M1X nei prossimi mesi. Aggiunge che nel 2022 il gigante con sede a Cupertino potrebbe presentare un nuovo Mac Mini di fascia alta, seguito da un nuovo iMac da 27″e da un Mac Pro.

Per coloro che non lo sapessero, i prossimi MacBook Pro dovrebbero avere un design completamente rinnovato e due tagli differenti: 14 pollici e 16 pollici. Non mancherà uno schermo Mini-LED. Dovrebbero presentare un design piatto, una porta di ricarica MagSafe , HDMI e slot per SD.

Di recente, è stato riferito che i nuovi laptop potrebbero essere annunciati ufficialmente a settembre di quest'anno e potrebbero essere messi in vendita a ottobre. Per saperlo con certezza, dovremo aspettare e osservare nuove fughe di notizie in arrivo nei prossimi giorni. Restate connessi.

Apple

Elettronica