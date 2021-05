Il nuovo iMac da 24″ 2021 si scontra con il Mac G3 del 2004 in un meraviglioso confronto generazionale, visibile grazie al video di Pixel 512 su YouTube.

iMac: un confronto che stupisce

Il nuovo e colorato iMac di Apple è ora ampiamente disponibile e le prime recensioni pratiche e i video sono emersi nel corso dell'ultima settimana. Ora, il podcaster e storico di iMac Stephen Hackett ha pubblicato un nuovo video che confronta l'iMac M1 arancione con l'iMac G3 del 2004. Preparatevi a stupirvi.

Per chi non lo conoscesse, Stephen ha una storia leggendaria con l'iMac G3. Nel 2016, ha deciso di raccogliere tutti i 13 colori del prodotto e ha avuto successo nella sua missione. Dopo aver concluso il lavoro sui suoi progetti con gli iMac, li ha donati all'Henry Forward Museum.

Come scrive Stephen nel suo post su 512 pixel, “nessuno ha chiesto il confronto tra l'iMac M1 arancione e l'iMac G3 mandarino“, ma è una divertente passeggiata sul viale dei ricordi. È piuttosto impressionante vedere tutte le differenze tra le due macchine, che probabilmente segnano l'inizio di nuove epoche per il PC del colosso di Cupertino.

iMac 2021: una macchina per lo smart working

Ricordiamo che il PC all in one di casa Apple è disponibile su Amazon a 1719€ nella sua versione da 8 core per la CPU e 8 core per la GPU; si può acquistare in tutte le colorazioni e c'è la possibilità di pagamento dello stesso a rate mediante il servizio di CreditLine di Cofidis.

Il potente computer è una macchina incredibile per lo smart working e per tutte le operazioni del quotidiano, da quelle più pesanti a quelle più leggere. Non di meno, consente di effettuare senza problemi l'editing video in 4K su FinalCut ma anche con la suite Adobe. Il chipset M1 ha segnato una svolta per l'azienda e questo computer si sposa perfettamente con le esigenze dei lavoratori e dei professionisti che necessitano dei un prodotto performante ma allo stesso tempo, dal design ricercato.

