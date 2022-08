Apple sta preparando il keynote di settembre: cosa aspettarci

Stando a quanto si apprende dal noto Mark Gurman si scopre che Apple sta preparando il keynote di settembre relativo al lancio dei nuovi iPhone 14 e Apple Watch Series 8; probabilmente sarà un evento preregistrato e andrà in onda nei primi giorni del prossimo mese.

Di fatto, pare che la mela abbia già iniziato le riprese del suo nuovo evento autunnale; all’interno di questo show potremmo assistere al lancio dei nuovi telefoni di fascia alta (iPhone 14) ma anche degli orologi di nuova generazione e delle cuffiette smart di nuova generazione. C’è molta attesa per la gamma Pro degli smartphone e per il famigerato Apple Watch Pro che avrà finalmente un design aggiornato e rinnovato in tutto e per tutto.

iPhon 14 e non solo: cosa vedremo a settembre da Apple

Molti di noi pensavamo che, con la fine della pandemia da CoVid-19, Apple avrebbe ripreso a tenere i suoi show dal vivo; purtroppo sta ancora realizzando keynote misti, dove c’è molto di “pre-registrato” e molto poco in live. Pensiamo al WWDC di giugno che è sì stato digitale ma ci sono stati diversi utenti dal vivo (programmatori e media) all’Apple Park.

Torniamo ai rumors dichiarati da Gurman: il giornalista di Bloomberg afferma che l’OEM di Cupertino terrà due eventi in autunno; quello di settembre si concentrerà sugli smartphone e orologi, il secondo invece, su iPad e MacBook. Potremmo assistere, in seconda istanza, anche al debutto dell’iPad di decima generazione e al lancio dell’attesissimo Mac Pro con processore Apple Silicon Extreme (nome di fantasia).

Quando vedremo le AirPods Pro 2 e le AirPods Max 2? Bella domanda. La mela potrebbe anche scegliere di presentare i suoi nuovi gadget per l’audio in sordina, con un comunicato stampa a dicembre come è avvenuto nel 2020. Probabilmente però, verranno annunciati all’interno di uno dei due keynote autunnali.

Intanto, se volete fare un buon affare, iPhone 13 da 256 GB si trova su Amazon a 957,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.