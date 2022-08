Se avete un iPhone 11, ha senso passare ad iPhone 14?

Se avete un iPhone 11 probabilmente a settembre potreste essere interessati ad acquistare un nuovo iPhone 14. Molti di voi però si domanderanno: “Ma ne varrà veramente la pena? Avrà senso passare da un telefono del 2019 ad uno più recente?”

La risposta non è del tutto semplice e ora vi spieghiamo perché. iPhone 11 infatti, è un device ancora oggi eccellente, che vanta un rapporto qualità prezzo unico. Su Amazon lo trovate usato come nuovo a 569,00€, una cifra tutto sommato intrigante per quello che offre. Il nuovo telefono di Apple invece partirà da 799 $, ovvero 870 € circa. Capite bene che lo scarto di prezzo elevato. Questi 300 € saranno giustificati quindi? La risposta è sì, ma dipende che uso dovrete fare del telefono in questione.

iPhone 11, ha senso l’upgrade?

Certo, lo capiamo bene. Con i nuovi iPhone 14 avremo un nuovo design squadrato, la tacca sarà di dimensioni più contenute, l’autonomia probabilmente superiore e ci sarà sicuramente il modem 5G. Possiamo anche dire che le fotocamere verranno migliorate, ci saranno nuove modalità per gli scatti creativi, ma poi le vere novità finiranno qui.

Adoggi è difficile fare una previsione perché secondo i Rumors infatti, iPhone 14 base sarà identico ad iPhone 13. L’upgrade è in questo caso e si giustificato da queste caratteristiche ma se non cercate sempre l’ultimo modello allora iPhone 11 probabilmente farà al caso vostro.

Risparmierete un bel po’ di soldini e vi porterete a casa un gadget aggiornato e che verrà supportato allungo da Apple. Ci sono piccole rinunce rispetto agli standard moderni?

Sì, ma vi possiamo assicurare che non peso nel quotidiano anche perché iPhone 11 dispone di un processore comunque potentissimo, lo stesso che è presente in iPad 2021, di due fotocamere (una grandangolare una super grandangolare) e di un’autonomia in grado di portarvi a sera con una singola carica.

E poi c’è anche la ricarica wireless per gli appassionati e per coloro che amano queste chicche tecnologiche. Ora, il punto è il seguente: di cosa avete bisogno? Avete un budget di imitato e volete comunque entrare nel mondo di Apple senza particolari non c’è? iPhone 11 farà il caso vostro. Il budget non è un vostro limite e quindi volete l’ultimo arrivato sul mercato in modo tale da essere sempre aggiornati con i tempi? Allora vi conviene andare di iPhone 14. La scelta è vostra ma sappiate che in ogni caso, farete un buon affare. Occorre solamente capire il vostro focus e il vostro target di riferimento, per il resto, buon divertimento con il vostro nuovo telefono.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.