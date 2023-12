Apple sta lavorando su più generazioni di visori (RUMOR)

Da un nuovo rapporto emerso in rete in queste ore, scopriamo che Apple sta lavorando su diversi visori per la realtà mista. Pare che non ci sia solo il Vision Pro in cantiere ma sembrano esserci altri modelli, anche più economici, all’orizzonte. Ovviamente il debutto degli stessi è estremamente lontano: si parla di almeno due o tre anni, se tutto dovesse andare per il meglio.

Apple: cosa sappiamo dei visori del futuro?

Grazie al portale del DigiTimes apprendiamo che al momento ci sono quattro differenti modelli di Vision Pro di seconda generazione in fase di sviluppo; fra questi, uno sarà di punta e uno invece, sarà l’iterazione “economica”. La natura degli altri due è al momento sconosciuta ma vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”, per il momento. Non si hanno dati certi e sono solo indiscrezioni.

Ad ogni odo, sicuramente l’headset di prima generazione fungerà da base per il modello low-cost dell’anno successivo; sembra che la produzione di questi terminali avverrà nella seconda metà del 2024, mentre il debutto sembra essere previsto per il 2025.

Non di meno, un rapporto dell’Interface News cita che Apple sta comunicando con la catena di fornitura per realizzare dei visori per la realtà mista di seconda e terza generazione e pare che voglia abbassare i prezzi (in futuro) al fine di aumentare le vendite e far diventare il gadget un prodotto “mainstream”.

Tornando alla variante di prima generazione, sembra che la produzione di massa del suddetto articolo inizierà a dicembre (fra pochi giorni); inizialmente la società lancerà 400.000 unità anche se Tim Cook punta a vendere 1 milione di pezzi in tutto l’anno. Costerà 3499$ e sarà disponibile solo negli USA, in prima battuta.

Nelle notizie correlate, vogliamo parlarvi di un gadget dell’azienda perfetto da acquistare oggi su Amazon; Apple Watch Ultra 2 è disponibile al costo di 909,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. È uno dei migliori wearable del momento, non lasciatevelo sfuggire. Avrete in omaggio la consegna celere e immediata, oltre che gratuita e potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

