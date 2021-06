Apple ha chiesto ai suoi dipendenti di tornare in ufficio tre giorni alla settimana a partire dai primi giorni di settembre 2021. Inoltre, sembra che le persone potranno lavorare in remoto fino a due settimane all'anno. In poche parole, l'azienda di Cupertino pare che abbia deciso di sposare il cosiddetto “Hybrid Working“.

I dipendenti Apple torneranno in ufficio 3 giorni alla settimana

Secondo quanto si apprende, ai dipendenti Apple è chiesto di tornare in ufficio tre giorni alla settimana a partire dall'inizio di settembre. Tim Cook ha inviato un'e-mail mercoledì informando il personale del cambiamento:

Per tutto ciò che siamo stati in grado di ottenere mentre molti di noi sono stati separati, la verità è che c'è stato qualcosa di essenziale che è mancato nell'ultimo anno: l'un l'altro. La videoconferenza ha ridotto la distanza tra noi, certo, ma ci sono cose che semplicemente non possiamo replicare.

Cook ha affermato che alla maggior parte dei dipendenti verrà chiesto di entrare in ufficio il lunedì, il martedì e il giovedì, con la possibilità di lavorare in remoto il mercoledì e il venerdì. I team che dovranno lavorare di persona torneranno da quattro a cinque giorni alla settimana.

I dipendenti hanno anche la possibilità di lavorare da remoto fino a due settimane all'anno, “per essere più vicini alla famiglia e ai propri cari, trovare un cambio di scenario, gestire viaggi imprevisti o un motivo diverso tutto vostro“, secondo la lettera. I manager dovranno poi approvare le richieste di lavoro a distanza.

Il cambiamento non è del tutto inaspettato per lo staff di Apple. Mentre i dipendenti hanno lavorato da remoto durante la pandemia di coronavirus, la società ha notoriamente scoraggiato il “tele-lavoro” prima del 2020. A dicembre, Tim Cook aveva detto ai dipendenti che sarebbero potuti tornare in ufficio già a giugno, secondo quanto riportato da Bloomberg.

La posizione di Apple sul lavoro a distanza, pur diventando più rilassata, è ancora conservatrice rispetto agli altri giganti della tecnologia.

A maggio, Google ha annunciato che il 20% della sua forza lavoro sarebbe stata in grado di lavorare da casa in modo permanente. Mark Zuckerberg ha affermato che il lavoro a distanza “è il futuro” e ha detto ai dipendenti di Facebook che potranno lavorare tutti da casa per sempre, purché ottengano l'approvazione dei loro manager.

Nella lettera di mercoledì, Cook ha anche incoraggiato tutti i dipendenti a vaccinarsi:

Per ora, lasciatemi semplicemente dire che non vedo l'ora di vedere i vostri volti. So di non essere il solo a perdere il ronzio dell'attività, l'energia, la creatività e la collaborazione dei nostri incontri di persona e il senso di comunità che tutti abbiamo costruito.

