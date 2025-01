Apple spiega come aggiornare gli AirPods

Finalmente, dopo anni di incertezza, Apple ha deciso di pubblicare una guida dettagliata e ufficiale su come aggiornare il firmware degli AirPods. Questa novità, disponibile dal 27 gennaio 2025, segna un cambiamento significativo rispetto al passato, quando gli aggiornamenti avvenivano automaticamente, senza alcuna possibilità di intervento manuale da parte degli utenti.

Se anche tu sei felice per questa notizia sappi che dovrai comunque fare i conti con la tua pazienza. Infatti, il procedimento, seppur semplice, non è così immediato come aggiornare iPhone, iPad, Mac, Apple Watch o Apple TV. Nondimeno, seguendo le istruzioni ufficiali è ora possibile forzare l’aggiornamento in caso di necessità.

Il firmware è il software integrato nei dispositivi come gli AirPods, responsabile delle loro funzionalità principali. Come un sistema operativo, ma non proprio. Gli aggiornamenti servono a introdurre nuove funzionalità, maggiore stabilità e soluzioni a eventuali bug.

Ad esempio, le ultime versioni firmware includono miglioramenti per la cancellazione del rumore e l’audio spaziale personalizzato. Addirittura, è possibile che in futuro gli Apple AirPods misureranno la frequenza cardiaca.

Come aggiornare gli Apple AirPods passo-passo

Apple ha reso disponibili le istruzioni specifiche per aggiornare ogni modello di AirPods sul suo sito ufficiale, con una guida passo-passo che riproponiamo qui di seguito, una specifica per AirPods e Airpods Pro e una specifica per AirPods Max.

AirPods e Airpods Pro Assicurati che gli AirPods siano nel raggio di azione del Bluetooth del tuo iPhone, iPad o Mac connesso al Wi-Fi. Inserisci gli AirPods nella custodia di ricarica e chiudi il coperchio. Collega la custodia a un caricatore USB utilizzando un cavo compatibile. Mantieni il coperchio della custodia chiuso e attendi almeno 30 minuti per consentire l’aggiornamento. Apri il coperchio della custodia per riconnettere gli AirPods al tuo dispositivo. Controlla la versione del firmware nelle impostazioni Bluetooth del tuo dispositivo.



AirPods Max Assicurati che le cuffie siano nel raggio di azione del Bluetooth del tuo dispositivo connesso al Wi-Fi. Collega un cavo USB al padiglione destro delle cuffie e l’altro capo a una porta di alimentazione. Attendi almeno 30 minuti affinché l’aggiornamento venga completato. Riconnetti le cuffie al tuo dispositivo e verifica la versione del firmware.



Puoi verificare se i tuoi Apple AirPods sono aggiornati all’ultima versione del firmware seguendo questi passaggi:

iPhone o iPad : vai su Impostazioni, poi Bluetooth, tocca l’icona “i” accanto al nome degli AirPods e scorri fino alla sezione “Informazioni”.

: vai su Impostazioni, poi Bluetooth, tocca l’icona “i” accanto al nome degli AirPods e scorri fino alla sezione “Informazioni”. Mac: vai su Impostazioni di Sistema, poi Bluetooth e clicca sull’icona accanto agli AirPods.