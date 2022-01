Apple Silicon perde un altro ingegnere chiave

La divisione Silicon di Apple ha appena perso un secondo ingegnere chiave. Il professionista, che è stato uno dei massimi esperti che ha portato alla realizzazione dei primi chipset della mela proprietari, andrà in Microsoft. È la seconda volta che sentiamo, nel giro di pochi giorni, che il personale della mela lascia l'azienda in favore di altri “lidi”.

Microsoft assume un ingegnere di Apple Silicon

Il colosso di Redmond ha assunto un designer chiave di semiconduttori facente parte del team di Apple nel tentativo di espandere i propri sforzi nello sviluppo di chip per server. Questo è il secondo allontanamento dalla squadra di Tim Cook nelle ultime settimane.

Secondo quanto riferito da Bloomberg mercoledì, Mike Filippo, che è entrato in Apple nel 2019, lavorerà sui processori nel gruppo Azure di Microsoft.

Questa mossa suggerisce che Microsoft potrebbe star accelerando gli sforzi per costruire chip server proprietari per i suoi servizi di cloud computing. I principali rivali dell'azienda, Amazon e Alphabet, stanno facendo mosse simili.

Prima di entrare in Apple nel 2019, Filippo è stato uno dei principali architetti di chip presso Arm per circa 10 anni. In precedenza, ha lavorato presso Intel. Durante il suo incarico presso Arm, gli è stato attribuito il merito di aver avanzato le tecnologie alla base dell'architettura per piattaforme mobili e altre, sottolinea Bloomberg.

Per quanto riguarda la mela, la partenza di Filippo segna il secondo chip engineer di alto profilo assunto da un'altra azienda. All'inizio di gennaio, Intel ha assunto il principale designer di Apple Silicon Jeff Wilcox.

Un rapporto di fine dicembre 2021 indicava che l'OEM di Cupertino stava adottando misure per prevenire il “bracconaggio”, inclusa l'offerta di bonus in azioni per i migliori talenti del valore fino a $ 180.000.

I giganti della tecnologia stanno cercando sempre più di sviluppare chip proprietari poiché i vincoli di fornitura globale e la carenza di semiconduttori incombono sul settore.

Apple è più avanti nella sua strategia di chip proprietari rispetto ad altre società. Ad ottobre, ha annunciato M1 Pro e M1 Max, due chip Apple Silicon che sono ancora in testa al gruppo per quanto riguarda le prestazioni e l'efficienza energetica.