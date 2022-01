Un ingegnere Apple lascia l'azienda per passare in Intel

L'ex direttore dell'architettura del sistema Mac di Apple, Jeff Wilcox, questa settimana ha annunciato di aver lasciato l'azienda per assumere una nuova posizione di rilievo in Intel. Come notato su LinkedIn, Wilcox faceva parte del team M1 di Apple e ha avuto un ruolo chiave nella transizione dei Mac aventi chip Intel a quelli proprietari Apple.

Jeff Wilcox sarà il nuovo CTO di Intel

Il profilo di Wilcox afferma che ha “guidato la transizione” per tutti i Mac al Silicon Apple e, prima di ciò, ha sviluppato il SoC e l'architettura di sistema per il coprocessore T2 utilizzato nei Mac Intel.

Ha guidato la transizione per tutti i Mac ad Apple Silicon a partire dal chip M1 e ha sviluppato il SoC e l'architettura di sistema dietro il coprocessore T2.

Quando Wilcox ha annunciato la sua partenza dal colosso di Cupertino a dicembre, ha detto che stava perseguendo una nuova opportunità e che era orgoglioso di ciò che aveva realizzato in Apple.

Dopo otto fantastici anni ho deciso di lasciare Apple e perseguire un'altra opportunità. È stata una corsa incredibile e non potrei essere più orgoglioso di tutto ciò che abbiamo realizzato durante il mio soggiorno lì, culminato nella transizione di Apple Silicon con i SOC e i sistemi M1, M1 Pro e M1 Max. Mi mancheranno moltissimo tutti i miei colleghi e amici in Apple, ma non vedo l'ora che arrivi il prossimo viaggio che inizierà il primo dell'anno.

Wilcox ha lavorato per otto anni a casa di Cupertino e da questa settimana è CTO del Design Engineering Group presso Intel. Wilcox afferma che sarà responsabile dell'architettura di tutti i SoC per tutti i segmenti client Intel. Prima di lavorare per la mela, Wilcox è stato già in Intel dove ha lavorato come ingegnere principale sui chipset per PC e, prima ancora, ha lavorato presso Magnum Semiconductor e Nvidia.

Il team del Silicon di Apple è guidato da Johny Srouji, vicepresidente delle tecnologie hardware del colosso di Tim Cook, e non è chiaro se la partenza di Wilcox avrà un grande impatto sullo sviluppo dei chip di Apple in futuro.

La società è a buon punto nella sua transizione ai SoC proprietari e dovrebbe completarla nel 2022 con il lancio dei nuovi Mac Pro e iMac Pro che utilizzano nuove piattaforme di punta.

Il CEO di Intel Pat Gelsinger a ottobre ha affermato che spera di riconquistare l'attività di Apple in futuro creando “un chip migliore” di quanto Apple possa fare. Ha anche affermato che sta pianificando di garantire che i prodotti Intel siano “migliori dei loro“. Ha detto: “Mi batterò duramente per conquistare l'attività di Tim in questo settore“.

Intel all'inizio di questa settimana ha introdotto un nuovo processore Core i9 progettato per laptop e la società ha affermato che è più veloce del chip M1 Max di Apple utilizzato nei modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici.