Apple, Samsung, Xiaomi e non solo: le 10 TOP offerte Amazon di oggi

Ogni giorno su Amazon si alternano offerte praticamente sulla totalità delle categorie di prodotti. Abbiamo selezionato il meglio di brand come Apple, Samsung, Xiaomi e altri. Dai un’occhiata alla nostra selezione di top 10 occasioni assolutamente da non perdere e scegli le tue preferite.

C’è anche Apple fra le migliori offerte Amazon del 29 agosto

Non solo smartphone, ma anche computer, speaker wireless e altri prodotti. Non manca la domotica firmata direttamente dal colosso dell’e-commerce, attualmente in forte sconto.

Echo Auto 2 a 39,99€ invece di 69,99€.

Fire TV Stick 4K a 37,99€ invece di 69,99€.

Canon PIXMA TR4750i, stampante Wi-Fi multifunzione, a 49,90€ invece di 84,99€.

SSD portatile di SandDisk, da ben 1TB, a 87,99€ invece di 91,02€.

Echo Hub a 159,99€ invece di 199,99€.

Samsung Galaxy Chomebook Go a 199€ invece di 399€ (sconto 50%).

Speaker wireless Marshall Action III a 236€ invece di 299€.

Xiaomi Redmi Note 13 8/256GB a 215€ invece di 221€.

CMF Phone 1 8/128GB a 219€ invece di 239€.

iPhone 13 128GB, in diversi colori, in promozione a 579€ invece di 759€.

Approfitta adesso di queste offerte disponibili solo per pochissimo tempo ancora e concludi un ottimo affare su Amazon. Prodotti firmati da marchi di qualità come Apple, Samsung, ma anche Marshall e Xiaomi. Attenzione: le promozioni sono attive nel momento in cui te le segnaliamo, ma resteranno disponibili solo per poco tempo ancora.