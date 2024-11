Apple e Samsung in trattative per integrare funzioni AI di Google e OpenAI

Al momento non ci sono conferme ufficiali dirette, ma analisi e speculazioni del settore sembrano confermare che Apple e Samsung siano in trattative per integrare funzioni AI nei loro dispositivi da fornitori terzi. Nello specifico, Casa Cupertino sarebbe in trattativa con Google mentre il colosso sud coreano con OpenAI.

In merito ai dispositivi della “mela morsicata” avevamo fatto un accenno sulla notizia in merito all’arrivo di una versione avanzata Siri confermata da Apple per il 2026. Il fatto che anche Samsung stia puntando a integrare funzionalità AI di terzi nei suoi sistemi operativi è molto interessante.

Come ha dichiarato Alan Friedman, in un suo articolo pubblicato su Phone Arena, “due teste sono meglio di una” per Apple e Samsung che vorrebbero integrare funzioni AI rispettivamente da Google e OpenAI. A conferma di questo è arrivato un post dell’analista finanziario Dan Nystedt.

Apple e Samsung cercano un’intelligenza extra

Nonostante siano molto distanti e competitor, Apple e Samsung sembrano voler in futuro condividere funzioni AI integrando i propri fornitori di funzionalità extra. Infatti, dalle speculazioni che sono emerse in questi giorni la situazione si sta facendo interessante.

Da una parte Apple sarebbe in trattative con Google per integrare la possibilità agli utenti di scegliere Gemini (integrato nei dispositivi Samsung) oltre che OpenAI la quale, invece, sembra interessare a Samsung che vorrebbe integrarla oltre a Gemini.

Una piccola conferma arriva da Dan Nystedt che ha dichiarato: “OpenAI è in trattative con Samsung Electronics per portare le sue capacità di intelligenza artificiale nei dispositivi elettronici Samsung, secondo quanto riportato dai media, il che potrebbe rappresentare una sfida per Google, che fornisce già servizi di intelligenza artificiale sugli smartphone Samsung“.

La cosa interessante è che “le discussioni tra OpenAI e Samsung rispecchierebbero quelle tra OpenAI e Apple, dove la tecnologia di OpenAI alimenta le funzionalità di Apple Intelligence“, secondo quanto spiegato da Nystedt.

In conclusione, Apple e Samsung stanno valutando di supportare più piattaforme AI sui loro dispositivi. Da una parte Apple ha già iniziato con OpenAI per Apple Intelligence, ma voci sostengono che stia trattando anche con Google per Gemini. Dall’altra parte Samsung ha un rapporto stretto con Google per Android, ma starebbe valutando anche la possibilità di integrare OpenAI.