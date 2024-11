Apple ha deciso che la versione avanzata di Siri arriverà nel 2026

Bloomberg ha rivelato che Apple sembra aver deciso quando dotare i suoi utenti di una versione avanzata di Siri. L’assistente vocale rivisitato, che includerà le funzioni di intelligenza artificiale proprietarie, dovrebbe arrivare, stando ai programmi, nella primavera del 2026.

Attualmente Casa Cupertino si sta affidando a terze parti per alimentare le funzionalità di intelligenza artificiale su iPhone, iPad e Mac. Infatti, ChatGPT sarà disponibile all’interno di Apple Intelligence dal prossimo dicembre. Nondimeno, sembra che stia discutendo accordi anche con altri fornitori come Google e Anthropic.

La modalità avanzata di Siri realizzata da Apple avrà una modalità vocale molto simile a quella avanzata di OpenAI, garantendo lo stesso accesso a informazioni personali e app che c’è attualmente. Una notizia che sicuramente starà facendo gola a tutti coloro che non vedono l’ora di sperimentare questa vera integrazione della AI.

Apple sta lavorando alla versione avanzata di Siri

Si stringono i tempi, si fa per dire, per Apple e l’arrivo della versione avanzata di Siri. Il nuovo assistente vocale dovrà basarsi su modelli AI decisamente più complessi, per risultati decisamente lontani da quello che molti utenti che hanno già accesso alle nuove funzionalità negli Stati Uniti e che stanno sperimentando in questi giorni.

A conferma di ciò ci sono alcuni annunci di lavoro che hanno l’obiettivo di assumere risorse dedicate al team per lo sviluppo e l’avanzamento di Siri: “Ti unirai a un team che sta ridefinendo l’informatica, creando tecnologie di assistenza conversazionale rivoluzionarie sia per sistemi su larga scala che per nuovi dispositivi client, e con le persone che hanno creato gli assistenti intelligenti. Lavorerai con grandi quantità di dati del mondo reale per analizzare e proporre modifiche all’esperienza utente di Siri. Garantirai la qualità dei dati in tutte le fasi di acquisizione ed elaborazione, gestione dei dati, ecc. La tua competenza nella definizione e misurazione delle metriche end-to-end online e offline ti aiuterà a comunicare, valutare e ripetere modelli e predittori implementati all’avanguardia“.