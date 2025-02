Apple ritira gli ultimi aggiornamenti per iPhone, iPad e smartwatch

Apple, negli ultimi giorni, ha rilasciato una serie di aggiornamenti beta, tra cui iOS 18.4 beta 1, che introduce alcune nuove funzionalità legate ad Apple Intelligence, come lo stile di disegno “Sketch” per l’Image Playground.

Tuttavia, le novità più attese non sono state incluse e mancano tracce di un “Siri personalizzato”, che potrebbe arrivare solo con iOS 18.5. Purtroppo, l’aggiornamento ha causato problemi significativi, portando Apple a ritirare iOS 18.4 beta 1 e iPadOS 18.4 beta per alcuni modelli di iPhone e iPad.

Perché Apple sta richiamando gli aggiornamenti di iOS, iPadOS e watchOS?

Il problema principale è da rintracciare nel cosiddetto “boot looping“, un’anomalia che porta il dispositivo a bloccarsi in un ciclo infinito di riavvii. Tale inconveniente, non del tutto nuovo per gli utenti di Apple, si era già verificato con iOS 17.3 beta 2 dell’anno scorso.

Tra i dispositivi colpiti ci sono iPhone 12, 13, 14 e 15, insieme a diversi modelli di iPad, tra cui l’iPad Air 4 e le versioni cellular degli iPad Air con chip M2. Anche i possessori di Apple Watch non sono stati risparmiati: due utenti su Reddit hanno segnalato che l’installazione di watchOS 11.4 beta 1 ha reso inutilizzabili gli orologi, tra cui un Apple Watch Series 6. La società di Cupertino ha quindi ritirato l’ultimo aggiornamento anche per questa serie.

Questo episodio sottolinea ancora una volta il perché molti utenti preferiscano evitare di installare software beta, soprattutto su dispositivi non recenti. I problemi sembrano concentrarsi su modelli più vecchi, dove processori meno potenti, RAM limitata e batterie deteriorate possono rendere l’esperienza d’uso un vero e proprio rischio. Di conseguenza, chiunque possieda un dispositivo con più di tre anni di vita, farebbe bene ad aspettare qualche giorno dopo il rilascio di un aggiornamento beta, per verificare se altri utenti abbiamo nel frattempo evidenziato specifici problematiche.

Nel giro di qualche giorno, Apple dovrebbe rilasciare le versioni “fixate” di questi aggiornamenti ma, per adesso, non ci sono informazioni precise in merito alle tempistiche.