iPadOS 16 e Stage Manager: parla Craig Federighi!

In queste ore, in un’intervista rilasciata ai microfoni di TechCrunch, Craig Federighi, noto funzionario di Apple, ha spiegato le ragioni dietro la limitazione della funzionalità di Stage Manager di iPadOS 16 soli iPad con chip M1.

Il capo del reparto ingegneristico di Apple Federighi ha parlato ai microfoni di TechCrunch con Matthew Panzarino della caratteristica principale dei nuovi iPad (e Mac): Stage Manager. Ha spiegato perché funziona solo su iPad con M1.

In primo luogo, vi ricordiamo come funziona: permette agli utenti di ridimensionare le applicazioni nelle finestre, così da offrire un’esperienza multitasking unica. Supporta quattro finestre su tablet e altre quattro su monitor esterno (fino a 6K). Totale? Ben otto, dunque.

Già in passato Apple ha detto che Stage Manager “necessita di una grande memoria interna, di uno storage capiente di memorie velocissime“, tutte funzioni presenti negli iPad M1. Federighi ora aggiunge:

Sono solo gli iPad M1 che combinano l’elevata capacità della DRAM con una capacità molto elevata e una NAND ad alte prestazioni che consente al nostro scambio di memoria virtuale di essere super veloce. Ora che ti consentiamo di avere fino a quattro app su un pannello più altre quattro: fino a otto app per essere istantaneamente reattive e avere molta memoria, semplicemente non abbiamo questa capacità sugli altri sistemi.

Abbiamo davvero progettato Stage Manager per sfruttare appieno [il chip M1]. Se guardi al modo in cui le app si inclinano e ombreggiano e come si animano dentro e fuori. Per farlo a frame rate elevatissimi, su display molto grandi e display multipli, è necessario il massimo delle prestazioni grafiche che nessun altro può offrire.

Quando metti insieme tutto questo, non possiamo offrire l’esperienza di Stage Manager completa su nessun sistema minore.Voglio dire, ci piacerebbe renderlo disponibile ovunque possiamo. Ma questo è ciò che richiede. Questa è l’esperienza che porteremo nel futuro. Non volevamo vincolare il nostro design a qualcosa di minore, noi stanno definendo il punto di riferimento per il futuro.

Sul Mac ci sono tanti modi diversi di lavorare. Alcune persone usano gli spazi, altre entrano ed escono da Mission Control. Alcune persone sono persone che usano le schede di comando, alcune persone amano creare pasticci, altre persone ripuliscono i loro pasticci e alcune persone usano la minimizzazione. Voglio dire, non c’è una risposta sbagliata qui, ci sono molti modi validi per lavorare sul Mac.

Se il 20% degli utenti sul Mac finisce per dire che questo è un altro ottimo strumento nella faretra per loro… è fantastico.