Apple rilascia macOS 12.4: UFFICIALE, ecco cosa cambia

Ci siamo: dopo una settimana dal debutto della Release Candidate di macOS Monterey 12.4, ecco che arriva la nuova iterazione del firmware per computer Apple. Non di meno, è arrivato anche un grosso bug fix che promette di risolvere i problemi di scarsa risoluzione per la webcam integrata nello Studio Display.

macOS 12.4 UFFICIALE: le ultime novità di Apple

Il colosso di Cupertino ha appena rilasciato macOS Monterey 12.4; si tratta del quarto major update del software per computer di casa Apple. Se ricordate, la versione base è arrivata sul mercato nell’autunno dello scorso anno; già con la v12.3 sono state introdotte grosse novità (una fra tutte, Universal Control), ma adesso abbiamo una serie di bug fix che mirano a completare ancora di più l’esperienza utente a bordo dei computer della mela.

macOS Monterey 12.4 è disponibile su tutti i Mac idonei; per scaricare e installare il suddetto software vi basterà andare nelle Preferenze di sistema e cliccare su Aggiornamento software.

Fra le altre cose, citiamo anche un minor update per chi usa ancora Big Sur (v11.6.6) e una nuova patch di sicurezza per chi ha il Mac fermo a macOS Catalina (v2022-004).

Ma cosa cambia di preciso? Sicuramente, dopo questo update (e dopo iOS/iPadOS 15.5) la funzione Universal Control non è più in beta. Adesso è una opzione concreta e priva di problemi. A cosa serve? Semplice: con questa feature si possono comandare più device (iPad e Mac, ad esempio) mediante un singolo mouse/tastiera. Molto, ma molto comodo.

‌Dulcis in fundo, Apple ha aggiornato anche Studio Display che adesso, grazie al firmware 15.5, porta con sé un update per la webcam. Ora, finalmente, la camera di bordo del pannello per professionisti rilasciato a marzo scorso, dovrebbe funzionare senza perdita di qualità.

