Il miglior tablet Apple per lavorare è in SCONTO su Amazon

Se state cercando un tablet tuttofare con cui lavorare, giocare ai titoli del momento o su Apple Arcade, con cui prendere appunti, editare video o fotografie, abbiamo la soluzione che fa per voi. iPad Air di quinta generazione (2022) con processore Apple Silicon M1. Perché spendere di più quindi e prendere il Pro? Onestamente, se non fosse per due chicche (non indispensabili), quasi non sembra esserci motivo. iPad basta e avanza, anche perché vi è lo stesso SoC all’interno. Oggi può essere vostro in colorazione viola (o in quella che preferite) a soli 635,40€ al posto di 699,00€. Capite bene che, per un prodotto uscito da pochissime settimane, questo è uno dei migliori prezzi ad oggi disponibili.

Volendo, ci sono anche le spedizioni gratuite e la consegna rapida in 24 o 48 ore. Fra le altre cose, segnaliamo la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio CreditLine di Cofidis.

Apple: iPad Air (2022) al miglior prezzo di sempre

Inutile negarlo: il processore Apple Silicon M1 è stato una rivoluzione. Sin dal suo esordio avvenuto nell’autunno del 2020, il SoC ha saputo sorprendere tutti grazie alle sue prestazioni incredibili e al basso consumo energetico. A bordo di PC, tablet e AiO garantisce affidabilità, autonomia e bassi consumi in generale.

Il tablet iPad Air poi, ha uno scocca in alluminio riciclato (disponibile in tante colorazioni) e un pannello LCD da 60 Hz molto risoluto, perfetto per chi ama giocare A PUBG Mobile o a COD o, perché no, ad uno dei tanti titoli presenti su Apple Arcade.

Fra le altre cose, è un ottimo alleato per chi studia, grazie alla app presenti sull’App Store o agli accessori come cover tastiera e Apple Pencil. Anche per chi ci lavora su WP, su Chrome, con Notion e altre app è perfetto. Ci potete montare video su LumaFusion o postprodurre foto con la suite Adobe. A 635,40€ è semplicemente imperdibile, ma siate veloci.

