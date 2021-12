Apple rilascia la prima beta di MacOS Monterey 12.2

Apple ha appena rilasciato agli sviluppatori la prima versione beta di MacOS Monterey 12.2. Di fatto, dopo il rollout della versione stabile 12.1 a tutti gli utenti lunedì, l'OEM americano ha rilasciato oggi la prima beta del firmware superiore ai programmatori, nonché una versione beta di Big Sur 11.6.3.

Cosa sappiamo della prima beta di MacOS Monterey 12.2?

Non si sa cosa ci sia esattamente di nuovo in MacOS Monterey 12.2, poiché la compagnia deve ancora fornire note di rilascio. Il precedente aggiornamento del sistema operativo desktop di Apple, la versione 12.1, includeva SharePlay, Apple Music Voice Plan, Hide My Email e altri miglioramenti.

Una delle principali funzionalità mancanti di macOS Monterey che è stata annunciata al WWDC 2021 è Universal Control, ma non è noto se la beta di oggi abiliti questa feature, poiché l'OEM di Cupertino ha confermato che è stata posticipata ufficialmente almeno fino alla primavera del 2022.

Per chi non lo sapesse, Universal Control consente agli utenti di controllare in modalità wireless un iPad o addirittura un altro Mac utilizzando la tastiera e il mouse del computer principale.

Il numero di build di macOS 12.2 beta è 21D5025f, mentre la versione ufficiale di macOS 12.1 è 21C52. Nelle notizie correlate, Apple ha anche rilasciato l'ultima versione beta di macOS Big Sur 11.6.3 oggi insieme all'aggiornamento di Montereu, probabilmente con nuove patch di sicurezza. Per gli interessati, sappiate che il numero di build per la beta di Big Sur 11.6.3 è 20G405.

Voi avete eseguito l'update al nuovo software pochi giorni fa? Cosa ne pensate? Fateci sapere le vostre considerazioni e se avete riscontrato problemi con l'aggiornamento sui vostri laptop del 2020 o del 2021.