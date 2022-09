Apple rilascia la seconda beta di iPadOS 16.1 e watchOS 9.1 Beta 1

Apple ha appena rilasciato la seconda beta di iPadOS 16.1 e la prima beta di watchOS 9.1. Scopriamo adesso tutte le ultime novità in merito, ma ricordate che si tratta di versioni esclusive pensate per i programmatori. Non ha senso scaricarla se non siete degli sviluppatori, anche perché possono presentare diversi bug che potrebbero inficiare l’esperienza d’uso complessiva.

Come tutti sappiamo, l’OEM di Cupertino ha rilasciato oggi una nuova beta di iPadOS 16.1 per sviluppatori. Gli utenti abilitati devono scovare gli eventuali lag, bug e problemi che il sistema potrebbe presentare. Arriva tre settimane dopo la prima beta.

iPadOS 16.1: come fare per scaricarlo?

Gli utenti interessati possono scaricarlo via OTA dalle impostazioni solo dopo aver abilitato un profilo programmatore apposito all’interno del sito Apple Developer Center. A questo punto infatti, sarà disponibile per il download.

Come tutti sappiamo, Apple ha scelto di posticipare il debutto di questo firmware per iPad a causa di alcuni problemi legati all’innovativa funzionalità Stage Manager, il multitasking di nuova generazione pensato per i tablet con processore Apple Silicon. Il lancio di questo firmware è previsto per ottobre, in concomitanza dell’evento speciale dedicato ad iPad e Mac. Non arriverà come iPadOS 16 ma come iPadOS 16.1. La mela ha così giustificato il tutto:

Trattandosi di una propria piattaforma con funzionalità progettate specificamente per ‌iPad‌, abbiamo la flessibilità di fornire iPadOS secondo i propri orari. Questo autunno, iPadOS verrà distribuito dopo iOS, come versione 16.1 in un aggiornamento software gratuito.

watchOS 9.1 invece, arriva alla sua prima beta pubblica. Anche questa si può scaricare dall’Apple Developer Center tramite l’app dedicata per Apple Watch da iPhone. Bisogna aprire il software e pigiare su Generali, Aggiornamento software e bisogna avere l’orologio al 50% della carica, posto nelle vicinanze dell’iPhone collegato. Sulle novità ancora tutto tace, ma potremmo vedere la nuova app Bussola ridisegnata, dei quadranti aggiornati, miglioramenti agli allenamenti, inedite funzionalità per l’app dell’ECG e non solo.

