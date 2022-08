Apple posticipa il debutto di iPadOS 16 ad ottobre

Brutte notizie: se stavate aspettando settembre con impazienza per il rilascio dei nuovi aggiornamenti di casa Apple, dobbiamo dirvi una news che non vi piacerà. Sembra che la mela voglia posticipare il debutto di iPadOS 16 ad ottobre.

Come sempre, il lancio di iPadOS dovrebbe essere contestuale al debutto dei nuovi iPhone previsto per settembre. Tuttavia pare che ci sia qualche intoppo nella produzione. Il firmware di ultima generazione per tablet di Apple arriverà ad ottobre, scrive il portale di Bloomberg.

iPadOS 16: perché è stato posticipato?

In primo luogo scopriamo che l’azienda ha sviluppato un’inedita funzionalità pensata per il multitasking dei modelli più evoluti della line-up, quelli dotati di processore Apple Silicon M1. Si chiama Stage Manager e potrebbe essere in grado di offrire un’esperienza di livello altissimo, simile in tutto e per tutto a quella dei Mac. Non di meno, arriverà anche sui laptop e PC fissi del marchio.

Si dice che il debutto posticipato di iPadOS 16 sia legato proprio a questa chicca qui; pare che l’OEM di Cupertino sia ancora alle prese con i bug del firmware. Ecco quindi che il rollout posticipato ha senso. Tuttavia, l’azienda potrebbe investire più tempo e risorse su iOS 16.

Ricordiamo che Stage Manager sarà limitato ai soli iPad Air (2022) e iPad Pro con M1. Questo ha causato non poche polemiche però Apple afferma che a causa dell’hardware limitato (SoC Bionic) non si possono sfruttare le capacità della funzione stessa.

Nelle news correlate scopriamo che la compagnia sta studiando il debutto di un tablet entry level con processore Apple Bionic, design ereditato dai modelli Air e Pro e con porta USB C al seguito. Se volete l’attuale iPad (2021), perfetto per tutti, sappiate che si porta a casa a soli 349,00€ su Amazon con spedizione gratuita. È perfetto per ogni esigenza e presenta ancora l’ottimo e sempre preciso pulsante home con Touch ID.

