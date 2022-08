Apple conferma il debutto posticipato di iPadOS 16

In queste ore Apple ha distribuito la prima beta di iPadOS 16.1 e ha confermato il debutto posticipato della versione 16 standard ad ottobre. Curiosamente, quest’anno vedremo iOS 16, watchOS 9, tvOS 16 e HomePodOS 16 rilasciati dopo il keynote di settembre, mentre le versioni per iPad e Mac saranno rilasciate in un secondo momento. Inoltre, oltre ad iPadOS 16.1, la mela ha rilasciato anche la settima beta di iOS 16 agli sviluppatori e utenti beta registrati.

Come tutti sapremo, l’OEM di Cupertino ha distribuito oggi la prima beta del prossimo grande aggionamento software per iPad per gli sviluppatori registrati; queste versioni servono per scovare eventuali bug e/o problemi insiti nel software e a testare le funzionalità delle app in anteprima.

iPadOS 16.1: ecco tutte le novità

Secondo quanto si apprende, sembra che la mela abbia deciso di posticipare il debutto di iPadOS 16 per continuare a lavorare alla risoluzione di tutti i problemi legati a Stage Manager che è un multitasking avanzato che approderà sui Mac dell’azienda e sui tablet con processore Apple Silicon M1.

Oggi leggiamo, in una nota rilasciata dalla compagnia al portale di TechCrunch, che non vedremo iPadOS 16. Arriverà direttamente iPadOS 16.1 nel mese di ottobre.

Questa iterazione del software è particolarmente importante per gli iPad della mela; finalmente la compagnia sta facendo un passo in avanti per fornire ai propri utenti un software ancora più avanzato. Tuttavia, come detto, ci sarà una grande separazione fra i possessori di tablet con Apple Bionic e con coloro che hanno un device con Apple Silicon.

iPad Air (2022) con M1: è il momento perfetto per farlo tuo. Di fatto, questo magnifico tablet è in sconto su Amazon a soli 689,98€ con spedizione gratuita inclusa nel prezzo. Questo tablet è eccellente ed è potente quanto la controparte Pro da 11 pollici. È disponibile in diverse colorazioni e come tutti sappiamo, supporterà il multitasking avanzato Stage Manager.

