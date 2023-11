Apple rilascia la nuova beta di iOS 17.2: cosa c'è di nuovo?

Pochissimi giorni fa Apple ha distribuito la seconda beta pubblica di iOS 17.2 agli utenti beta e agli sviluppatori. Vediamo insieme quali sono le novità che verranno integrate nel firmware. I programmatori possono scaricare l’update dall’area indicata all’interno delle impostazioni del dispositivo. Noi consigliamo sempre di non installare il firmware sul vostro smartphone o tablet principale; utilizzate sempre dei gadget “muletto”, ovvero dei telefoni di scorta volti allo scopo.

iOS 17.2: cosa c’è nel nuovo software di Apple?

Ad oggi i beta tester e gli sviluppatori possono provare le features insite nella beta semplicemente andando nella sezione “aggiornamento software” e pigiando su “update beta”, in impostazioni. Così facendo si potrà avere accesso a tutte le opzioni e le novità in arrivo. Ovviamente occorre essere registrati sul sito di beta testing della mela.

Con iOS 17.2 avrete accesso all’app Journal (Diario, in italiano) che serve per consentire agli utenti di registrare i propri pensieri, le attività, le riflessioni quotidiane e, all’interno, si trovano anche simpatici spunti di riflessione, frasi del giorno e molto altro ancora. In queste “pagine vuote” si possono inserire foto, immagini, registrazioni vocali, tag di posizione e non solo.

Con Apple Music arrivano invece le playlist collaborative; potrete creare delle playlist e condividerle con altri amici, parenti e familiari per farle modificare pure a loro.

Si possono aggiungere gli stickers come reaction nei messaggi e ora il pulsante “azione” di iPhone 15 Pro permette di essere “settato” anche per attivare rapidamente la traduzione istantanea di un testo. Completano le novità i nuovi widget del meteo, dell’orologio, di Apple TV e molto altro ancora.

Nelle notizie correlate vi segnaliamo che iPhone 15 Pro, nella sua iterazione da 256 GB, in colorazione “titanio blu”, costa solo 1369,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire, è il best buy del giorno.

