Apple rilascia la nuova beta di iOS 15.6 per sviluppatori

Ci siamo: Apple ha appena distribuito la nuova beta di iOS e iPadOS 15.6 per sviluppatori e utenti beta pubblici. Cosa cambia? Bella domanda, analizziamola insieme.

Come sempre, questo software serve per testare le eventuali problematiche del firmware futuro della mela, quindi non si consiglia l’installazione agli utenti comuni. Non di meno, conviene sempre scaricare queste versioni su device “muletto” o, semplicemente, non sui prodotti ufficiali con cui lavorate quotidianamente.

Per installare iOS o iPadOS 15.6 Beta 2 tuttavia, vi basterà accedere all’Apple Developer Center o avere un profilo già abilitato e andare nelle impostazioni. Qui dovrete cliccare su “aggiornamento software”.

iOS e iPadOS 15.6: cosa cambia?

Come detto, non sappiamo quali siano le modifiche in questa particolare iterazione del software; iOS e iPadOS 15.6 beta 2 non presenta jun changelog al momento, quindi ipotizziamo che ci siano solo minor update e correzioni di bug vari ed eventuali. Con il debutto di iOS 16 alle porte, le novità saranno tutte concentrate lì. Una fra tutte – stando ai rumor emersi online – dovrebbe essere l’Always On Display per i modelli Pro della gamma iPhone 14.

Fra le altre notizie correlate, citiamo che iOS 15.6 potrebbe essere l’ultima iterazione di questo software; probabilmente, i nuovi update faranno tutti parte della versione che scopriremo fra pochissimi giorni alla Worldwide Developers Conference. A tal proposito, vi invitiamo a restare connessi con noi per essere sempre aggiornati sulle ultime novità in materia.

Inoltre, Apple ha lanciato anche:

tvOS 15.6;

watchOS 8.7;

HomePod 15.6.

Sono tutti pensate per i test interni, ma non ci sono novità rilevanti. Anche macOS 12.5 beta 2 non presenta novità.

