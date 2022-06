iPhone 14: uno sguardo approfondito all'estetica dei nuovi melafonini

Niente iPhone 14 Mini quest’anno: lo sappiamo, da diversi mesi gira in rete questo rumor che, per qualcuno, rappresenta una grossa delusione. Per me in primis, che sono un amante dei telefoni di piccole dimensioni. Il mercato tuttavia, non inganna: le spedizioni del 12 mini e del 13 mini sono state al di sotto delle aspettative della compagnia, quindi è lecito pensare che quest’anno non reitererà questo articolo. Al suo posto, troveremo un iPhone 14 Max (o Plus, come vuole qualcuno).

iPhone 14: facciamo il punto sui modelli dummies trapelati

Oggi abbiamo un sacco di informazioni sulla line-up di punta di Apple per il 2022: conosciamo quali saranno le dimensioni dei prodotti, le caratteristiche principali e le novità più rilevanti. Non di meno, adesso sono emersi anche dei modellini dummies molto realistici che ci permettono di dare uno sguardo approfondito ai flagship del domani.

Quel che è certo è che gli iPhone 14 avranno un design squadrato e minimal come le ultime generazioni. I materiali utilizzati rimarranno identici ma ci sono delle interessanti news. Per esempio, i modelli Pro avranno un foro e una pillola al posto del notch. Ci sarà anche l’Always On Display e avremo sensori fotografici da 48 megapixel. Non mancherà una selfiecam aggiornata, con autofocus e (forse) Center Stage.

Tornando ai dummies trapelati, sappiate che sono modellini non funzionanti, ma realizzati da costruttori terzi per gli accessori che arriveranno in commercio (cover, pellicole e via dicendo).

Nessuna sorpresa: avremo quattro prodotti, due da 6,1 e due da 6,7 pollici. Le variante standard saranno identiche alla gamma iPhone 13, con notch al seguito. I Pro, come detto, saranno innovativi in tutto e per tutto.

Il processore sotto la scocca dovrebbe essere l’A16 Bionic, ma qualcuno ipotizza l’Apple Silicon M1. Attenzione, perché questo chipset potrebbe essere esclusivo delle versioni più costose; le altre infatti, potrebbero ricevere ancora l’A15 (ma con dei core in più attivi).

Ad ogni modo, i rumor sono davvero frizzanti: non resta che attendere. Intanto, se volete uno dei melafonini di ultima generazione (se non il migliore del mercato), vi suggeriamo iPhone 13 Pro a 1343,00€ al posto di 1409,00€.

