iOS 16: ci saranno nuove funzionalità "social" in iMessage

Stando a quanto afferma Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg, sembra che iOS 16 sarà un aggiornamento rivoluzionario per alcune app di sistema. Si dice che ci saranno nuove funzionalità simili ai social network per le app di sistema più famose. Non di meno, anche tvOS subirà una grossa riprogettazione.

Oramai ci siamo: il WWDC 2022 è alle porte; il debutto è fissato per il 6 giugno e Mark Gurman ha appena affermato, all’interno della sua newsletter Power On, dei dettagli molto importanti correlati allo sviluppo dei firmware next-gen.

iOS 16: cosa aspettarci da Apple?

Secondo quanto si apprende, Apple introdurrà grossi aggiornamenti all’applicazione “Salute” e ci saranno grosse novità al pannello delle notifiche, ma anche “importanti miglioramenti per la schermata di blocco, inclusi sfondi con funzionalità simili a widget“.

Il giornalista di Bloomberg spiega che ci sarà una schermata Always On Display sempre attiva, ma attenzione. Non pensate che questa sarà una grande rivoluzione; ci saranno sì rivoluzioni sul fronte delle finestre e del multitasking ma nulla di eclatante.

A proposito di tvOS invece, Gurman spiega:

In Messaggi, mi aspetterei più funzionalità simili a quelle dei social network, in particolare per quanto riguarda i messaggi audio. Il sistema operativo Apple TV, tvOS, riceverà più collegamenti per la casa intelligente, mentre il Mac riceverà alcune app ridisegnate e una necessaria revisione delle Preferenze di Sistema per renderle più in linea con le Impostazioni su iOS. Ciò include l’organizzazione delle impostazioni per app.

Finalmente, vedremo l’app Salute anche su iPad e Mac e potrebbero arrivare nuove funzionalità cardine sia su iPhone che Apple Watch. In ultima analisi, non pensiamo che arriveranno nuovi prodotti hardware durante la WWDC, anche se il MacBook Air con M2 sembra essere dietro l’angolo.

