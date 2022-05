iOS 16 introdurrà l'Always On Display, ma solo su iPhone 14 Pro

Secondo Mark Gurman, iOS 16 introdurrà la famigerata funzionalità Always On Display sui modelli top di gamma della line-up di melafonini del 2022, gli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.

Facciamo il punto: nel corso della sua ultima newsletter Power On, Mark Gurman ha affermato che il nuovo software iOS 16 potrebbe introdurre l’AOD sui nuovi iPhone 14 di punta. In teoria si diceva che sarebbe arrivata con la gamma del 2021 ma, come tutti sappiamo, così non è stato. Finalmente i nuovi device dovrebbe godere di questa feature, ma in cosa consiste?

iPhone 14 Pro: iOS 16, AOD e non solo

Ecco cosa dice il giornalista in merito:

Mi è stato detto che iOS 16 costruirà in futuro il supporto per una schermata di blocco sempre attiva, qualcosa che Apple aveva originariamente pianificato per l’iPhone 13 dell’anno scorso. Ciò consentirebbe all’iPhone di ridurre significativamente la frequenza dei fotogrammi sulla schermata di blocco e riprodurre rapidamente informazioni – simili ai più recenti Apple Watch. La modalità di visualizzazione sempre attiva dovrebbe essere un’esclusiva dei modelli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max (…).

Giusto per chiarezza, anche nel dicembre del 2020 si diceva che questa funzionalità sarebbe arrivare su uno schermo LTPO; ad oggi non è ancora arrivata, ma pare che le cose stiano per cambiare. I nuovi schermi LTPO possono consentire frequenze di aggiornamento variabili; un esempio? Apple Watch Series 5, Series 6 o Series 7. A tal proposito, vi segnaliamo che il modello del 2020 si trova oggi su Amazon ad un prezzo folle: 369,00€ al posto di 469,00€.

Anche gli iPhone 13 Pro godono della frequenza variabile su un pannello ProMotion che si aggiorna fra 60 e 120 Hz. L’AOD (Always On Display) dovrebbe essere una bella aggiunta alla line-up premium del 2022. Sarà presente sui display di iPhone 14 Pro, che godranno, tra le altre cose, anche di un foro e una pillola al posto del notch. Voi cosa ne pensate? Vi piace l’idea?

