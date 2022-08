Apple rilascia iOS 15.6.1: aggiornate i vostri iPhone subito!

In queste ore Apple ha appena rilasciato iOS 15.61 e iPadOS 15.6.1 al grande pubblico. Correte a scaricarlo, è un firmware che migliora le prestazioni e sistema dei bug presenti nel sistema.

Come detto, sono update minori per iPhone e iPad. Queste release sono arrivate un mese dopo il major update di iOS 15.6 e fra meno di un mese conosceremo invece, iOS 16 che porterà con sè tantissime novità.

Apple: cosa cambia con le nuove versioni?

Ovviamente questi aggiornamenti sono gratuiti e si possono scaricare via OTA dalle impostazioni. Vi basterà pigiare su “Generali”, cliccare su “Aggiornamento software”. Vi ricordiamo anche di avere l’iPhone o iPad al 50% della carica e attaccati alla corrente.

Queste versioni del firmware includono tante correzioni di bug, miglioramenti alla sicurezza, affrontano le vulnerabilità del kernel e del Webkit. Ecco perché vi invitiamo a scaricare e installare questa release il prima possibile. Cercate di avere sempre l’iPhone protetto, così da non ritrovarvi in spiacevoli situazioni in futuro.

iOS 16 invece arriverà a settembre, mentre iPadOS 16 non prima di ottobre a causa di alcuni problemi legati alla funzionalità di Stage Manager, il nuovo multitasking per iPad con processore Apple Silicon M1.

Cosa vi consigliamo noi?

