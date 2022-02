Apple rilascia iOS 15.4 Beta 2: ecco cosa cambia

Apple ha appena rilasciato la seconda beta di iOS 15.4: anche questa volta, sono tante le novità in arrivo. Citiamo le API per la funzione “Tap to Pay” con iPhone, una modifica al supporto del Face ID con mascherina sanitaria al seguito e molto altro ancora.

iOS 15.4 Beta 2: tutte le novità

L'OEM di Cupertino ha rilasciato martedì la seconda beta di iOS 15.4 agli sviluppatori, che introduce nuove funzionalità e modifiche al sistema operativo mobile dell'azienda.

Come abbiamo spiegato nell'ultima settimana, iOS 15.4 include un'ampia gamma di nuove funzionalità per iPhone e iPad. Per gli utenti iPhone, c'è il supporto Face ID mentre indossano le mascherine, mentre gli utenti iPad possono ora abilitare l'attesissima funzione “Universal Control”. Ci sono anche oltre 30 nuove emoji tra cui scegliere, modifiche al portachiavi iCloud e altro ancora.

In primo luogo, ieri la società ha confermato la nuovissima feature “Tap to Pay su iPhone“. Con questa, gli utenti potranno ricevere pagamenti con carta di credito e di debito da altri semplicemente utilizzando il proprio melafonino che fungerà da lettore di carte contactless. Poiché questa è solo una nuova feature che può essere adottata dagli sviluppatori piuttosto che un nuovo servizio di Apple, ma l'ultima iterazione beta di iOS aggiunge i framework necessari per abilitare Tap to Pay nelle app.

Una delle maggiori novità di iOS 15.4 è la possibilità di configurare e utilizzare il Face ID indossando una maschera, cosa che in precedenza era possibile solo se si possedeva di Apple Watch.

Il nuovo firmware rende più immediato agli utenti il posizionare gli occhi per lo sblocco del telefono. In alcuni casi, gli utenti vedranno il messaggio “Guarda in basso per sbloccare” nella schermata di blocco.

La beta 1 includeva una nuova opzione per disabilitare l'accesso ai dati di iCloud tramite il sito Web iCloud.com. Tuttavia, questa opzione è stata rimossa da iOS 15.4 beta 2.

I motivi non sono chiari, ma probabilmente l'opzione è stata rimossa perché è ancora in fase di sviluppo, poiché la disabilitazione dell'accesso ai dati di iCloud nella versione beta precedente non ha avuto alcun effetto sul sito Web di iCloud. 9to5Mac ha scoperto sulla base di file iOS interni che Apple sta ancora lavorando su questa feature, quindi dovrebbe tornare in una futura iterazione beta del sistema operativo.

Con tvOS 15.4, la mela ha introdotto il supporto per le reti Wi-Fi captive, che richiedono passaggi di accesso aggiuntivi, come negli hotel o nei dormitori. Quando si tenta di accedere a una di queste reti Wi-Fi, all'utente verrà ora richiesto sull'iPhone di completare il processo di autenticazione. Con la versione di oggi, questa opzione funziona anche con HomePod.

iOS, iPad, tvOS 15.4 beta 2 sono disponibili per sviluppatori e utenti beta pubblici, mentre il rilascio ufficiale è previsto per questa primavera.