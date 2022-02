Apple ha appena registrato tre nuovi Mac nel database eurasiatico prima del presunto evento di marzo. Oramai non c'è dubbio che la grande mela si stia preparando al prossimo keynote al meglio.

Apple: cosa aspettarci dal keynote di marzo?

ome osservato da Consomac, Apple ha registrato tre nuovi Mac nel database normativo eurasiatico. I nuovi numeri di modello sono A2615, A2686 e A2681. Uno di questi modelli è descritto come un laptop.

Un paio di settimane fa, abbiamo anche visto il database eurasiatico registrare modelli di iPhone e iPad, probabilmente segnalando l'imminente presentazione di una nuova generazione di iPhone SE con supporto 5G e un iPad Air con specifiche migliorate.

Bloomberg ha recentemente affermato che l'OEM di Cupertino sta pianificando il suo primo evento mediatico (virtuale) dell'anno che si terrà l'8 marzo, suggerendo che “un nuovo Mac” potrebbe essere pronto per la presentazione. I prodotti Apple di solito compaiono nel database eurasiatico circa 1-3 mesi prima del rilascio, quindi questa tempistica ha senso. Tuttavia, non c'è alcuna garanzia e talvolta gli identificatori di modello sono stati pubblicati per quasi un anno prima di materializzarsi come un prodotto reale.

Il colosso di Cupertino deve registrare tutti i dispositivi che si basano su tecnologie di crittografia presso la Commissione economica eurasiatica, e quindi questo database è diventato un indicatore molto forte delle roadmap a breve termine di Apple negli ultimi anni.

L'azienda ha precedentemente affermato che completerà la transizione di Apple Silicon entro due anni, il che significa che ci sono molti Mac che dovrebbero debuttare quest'anno. Si dice anche che Tim Cook stia preparando il suo MacBook Air di seconda generazione con una significativa riprogettazione della scocca, anche se questo dispositivo non è previsto fino alla fine dell'anno.

Per l'evento di marzo, potremmo assistere alla presentazione del Mac Mini di fascia alta, o forse al teaser di iMac Pro o di un Mac Pro con Apple Silicon M1 Max.