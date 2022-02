iMac Pro 2022: brutte notizie, è in ritardo

Mentre alcune voci avevano indicato che Apple potrebbe rilasciare un nuovo iMac Pro con tecnologia mini-LED nel corso della prossima primavera, sembra che questo prodotto sia appena stato posticipato.

iMac Pro: cosa sta succedendo? Perché è in ritardo?

Il noto analista Ross Young con Display Supply Chain Consultants ha riferito poche ore fa che è probabile che il nuovo iMac Pro non verrà lanciato prima dell'estate.

Per chi non lo conoscesse, Young è un analista per Display Supply Chain Consultants. Pertanto, i suoi rapporti si basano solitamente su indicazioni legate alla catena di approvvigionamento, in un modo simile a come opera Ming-Chi Kuo. Ha dimostrato di essere estremamente affidabile nell'ultimo anno; di fatto, è stato l'unico insider a riferire che i MacBook Pro 2021 sarebbero stati dotati di display mini-LED con ProMotion.

In un post su Twitter oggi, Young ha spiegato che DSCC non si aspetta più il debutto del nuovo iMac Pro questa primavera. Invece, il lancio del prodotto è previsto per l'estate. Dovrebbe ancora essere dotato della tecnologia mini-LED, ma con “meno zone” rispetto a quelle utilizzate in iPad Pro e MacBook Pro. In un rapporto recente ha poi aggiunto:

Alla fine dello scorso anno, abbiamo indicato che un nuovo MiniLED iMac Pro sarebbe arrivato nel 2022. Pensavamo che sarebbe arrivato in primavera, ma ora sappiamo che potrebbe essere estate. Ovviamente, potrebbe essere ritardato ulteriormente in autunno. Una delle sfide di approvvigionamento che Apple ha con questo prodotto è ottenere più MiniLED. In termini di display, abbiamo sentito che potrebbe non avere tante zone MiniLED e MiniLED come quelle che si possono trovare su iPad Pro e MacBook Pro. Ci stiamo anche chiedendo se sarà IGZO o meno. Non lo credo, dal momento che il consumo di energia è meno preoccupante e ci sarebbero pochi vantaggi nel limitare l'aggiornamento su un monitor fino a 24 Hz come può fare IGZO. Le mobilità più elevate di IGZO rispetto a a-Si potrebbero anche aiutare a ottenere la risoluzione desiderata con una luminosità più elevata, ma la luminosità non dovrebbe essere un problema con i MiniLED. Quindi, ci aspetteremmo di vedere un pannello a-Si, vedremo se abbiamo ragione.

DSCC ha riferito il mese scorso che il nuovo iMac Pro sarà dotato di un pannello mini-LED e della tecnologia ProMotion 120Hz, proprio come i nuovi laptop. Il computer presenterà ancora un display da 27 pollici, simile a quello dei modelli dell'attuale generazione.