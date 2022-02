iPhone SE 3: certificato e pronto al debutto

Di recente, abbiamo appreso che Apple aveva avviato la produzione di massa dell'iPhone SE 3. Il telefono dovrebbe arrivare sul mercato entro la metà del prossimo mese. Il suo prezzo non dovrebbe essere molto diverso da quello della generazione attuale. Allo stesso tempo, supporterà il 5G e verrà fornito con un processore A15. Quindi ci sono tutte le ragioni per pensare che questo modello conquisterà una grande quota di mercato all'interno del panorama della telefonia mobile.

iPhone SE 3: facciamo il punto

Sappiamo che il gruppo aziendale iDPBG di Foxconn a Zhengzhou, la più grande fonderia di iPhone, sta reclutando lavoratori generici dall'inizio di febbraio, con un bonus di riferimento fino a 8.000 yuan ($ 1259). In particolare, le informazioni sul reclutamento mostrano che le persone in cerca di lavoro che sono state intervistate e si sono unite dal 6 febbraio, sono state assunte per un mese e i loro referral possono ricevere un bonus di 500 yuan ($ 79). Al fine di attrarre giovani lavoratori, Chengdu Foxconn ha anche affermato che organizzerà un appuntamento al buio ogni mese per offrire opportunità d'amore a uomini e donne single. Bizzarro.

Diversi modelli sono già apparsi nel database della Commissione economica eurasiatica. Esistono tre varianti di iPhone SE corrispondenti, ovvero A2595, A2783 e A2784. È interessante notare che ci sono 2 modelli della generazione precedente di SE. L'A2783 e l'A2784 di questa generazione sono ovviamente versioni diverse dello stesso modello. Allora che dire del misterioso A2595? Sarà un nuovo SE con un design a schermo intero?

Il prossimo iPhone SE sarà il modello di terza generazione della serie SE. Il più grande vantaggio rispetto ai suoi predecessori sarà il supporto 5G. Come hanno affermato alcuni analisti, il nuovo SE sarà il melafonino 5G più conveniente del listino.

In termini di processori, gli attuali modelli di iPhone SE (2020) utilizzano il chip A13 Bionic, mentre il futuro midrange dovrebbe utilizzare lo stesso chip A15 Bionic dell'iPhone 13.

Le fughe di notizie precedenti hanno mostrato che il prossimo iPhone SE3 sarà identico a quello attuale. Sfoggerà un display da 4,7 pollici nella parte anteriore, avrà il riconoscimento dell'impronta digitale Touch ID e una singola fotocamera sul retro.

Il prezzo del nuovo iPhone SE sarà lo stesso della generazione precedente, ovvero 399 dollari/499 euro.