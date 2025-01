Apple prepara una versione di Siri potenziata con iOS 18.4

Apple dovrebbe rilasciare iOS 18.4 il prossimo mese di aprile, stando alle ultime indiscrezioni dell’analista Mark Gurman. Tra le novità più importanti attese con la nuova versione del sistema operativo vi è il potenziamento dell’assistente vocale Siri, che si appresta a ricevere tre aggiornamenti significativi. L’obiettivo è avere una sua integrazione migliore con Apple Intelligence.

Sembra dunque che l’azienda di Cupertino non voglia lasciare nulla di intentato sul fronte AI, battaglia che al momento la vede indietro rispetto a competitor quali Samsung e Google, anche alla luce dei passi in avanti compiuti da Galaxy AI con i nuovi Samsung Galaxy S25, diretti rivali di iPhone 16.

Con iOS 18.4 Siri riceverà tre aggiornamenti importanti

Se Apple manterrà le promesse, iOS 18.4 porterà in dote una versione di Siri potenziata, grazie a tre aggiornamenti significativi nelle seguenti aree:

dati personali degli utenti : utilizzerà la conoscenza delle informazioni presenti sul dispositivo per aiutare le persone a trovare ciò che stanno cercando;

: utilizzerà la conoscenza delle informazioni presenti sul dispositivo per aiutare le persone a trovare ciò che stanno cercando; contesto visibile sullo schermo : grazie ad Apple Intelligence Siri sarà in grado di capire ciò che compare sullo schermo, acquisendo così nuove funzionalità utili per semplificare la vita digitale degli utenti;

: grazie ad Apple Intelligence Siri sarà in grado di capire ciò che compare sullo schermo, acquisendo così nuove funzionalità utili per semplificare la vita digitale degli utenti; controlli più approfonditi all’interno delle app: sarà possibile far eseguire a Siri azioni sia all’interno che all’estero delle app (ad esempio gli si potrà chiedere di rendere una foto più bella e in seguito di inserirla in una nota dell’app Note).

Secondo poi ulteriori indiscrezioni, Apple starebbe pianificando di sostituire l’attuale Siri con uno basato su un nuovo LLM. Il suo annuncio è atteso per la WWDC 2025, in contemporanea con la presentazione dei nuovi sistemi operativi iOS 19 e macOS 16.

È ancora presto comunque per capire se le prossime mosse della casa di Cupertino saranno sufficienti a recuperare il terreno rispetto a Google e Samsung, così come Microsoft e OpenAI. Una cosa appare certa invece: la presentazione dei nuovi Galaxy S25, insieme alle nuove funzionalità di Galaxy AI con l’avvento della One UI 7, sembra aver dato un’accelerata importante rispetto alla tabella di marcia originale.