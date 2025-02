iPhone pieghevole, produzione al via quest'anno: serve un display perfetto

Apple sta accelerando i tempi per il lancio del suo nuovo iPhone pieghevole, con l’obiettivo di debuttare nel mercato durante la seconda metà del 2026.

Attualmente, l’azienda è nella fase finale di selezione dei fornitori per quanto riguarda i componenti chiave, con un’occhio particolare alla risoluzione di uno fra i maggiori problemi tecnici dei foldable: le pieghe visibili sullo schermo. Secondo le ultime indiscrezioni, per il suo iPhone pieghevole, Apple avrebbe già fatto significativi progressi in questo senso.

Cosa sappiamo sul futuro iPhone pieghevole di Apple

Entro aprile, Apple dovrebbe concretamente predisporre la catena di approvvigionamento per l’iPhone pieghevole. Storicamente, la società di Cupertino mette in chiaro le specifiche tecniche ed il ruolo dei fornitori circa un anno prima del lancio di un nuovo prodotto, per garantire una produzione e una distribuzione senza intoppi. Sulla base di questa tempistica, si prevede che il primo iPhone pieghevole possa debuttare nel secondo semestre del 2026.

Il cuore del dispositivo, un display OLED pieghevole, sarà interamente fornito da Samsung Display. La società sudcoreana, leader nel settore dei display flessibili, ha lavorato in esclusiva con Apple su questo progetto sin dallo scorso anno. L’iPhone pieghevole avrà uno schermo che si piega verso l’interno, a mo’ di libro. Uno dei principali punti di forza dello smartphone pieghevole di Apple sarà quello di rendere praticamente invisibili le pieghe sullo schermo. Apple ha imposto standard tecnici molto rigorosi in tal senso e pare aver raggiunto risultati significativi, utilizzando nuovi materiali e tecnologie avanzate.

Anche il vetro di copertura ed il meccanismo di cerniera sono componenti cruciali per il successo di un dispositivo pieghevole. Per quanto riguarda il vetro, Apple sembra orientata verso Corning, un fornitore storico dell’azienda. Invece, per il trattamento del vetro ultrasottile (UTG) potrebbero essere coinvolte aziende sudcoreane e cinesi. Terminando, relativamente alle cerniere dell’iPhone pieghevole, il fornitore principale dovrebbe essere l’americana Amphenol, già coinvolta nella produzione di componenti per i MacBook Pro.

Poco altro è dato sapere circa le caratteristiche tecniche dell’iPhone pieghevole di Apple ma, come sempre, vi terremo aggiornati su ogni possibile novità.