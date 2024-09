Apple potrebbe cambiare fornitore di display dopo questa scoperta

Ti piace tanto il display del tuo dispositivo Apple, vero? Gli iPhone con tecnologia Super Retina XDR offrono colori davvero brillanti e ottimi dettagli, per un’esperienza lato utente sicuramente immersiva e coinvolgente. Da tempo Casa Cupertino si affida a Samsung e LG per i suoi display, ma le cose potrebbero cambiare.

Infatti, dopo una scoperta sensazionale, un produttore di display, che da anni fa la corte alla Mela Morsicata, potrebbe catturare la sua attenzione e finalmente coronare il suo “sogno”. Si tratta di BOE, l’azienda che ha progettato un display OLED con molti più colori e molto più ricchi rispetto a quelli che attualmente Samsung e LG hanno realizzato.

Il nuovo prototipo, quello che ha lasciato tutti a bocca aperta per le sue caratteristiche davvero avanzate, è stato presentato da BOE all’Innovation Partner Conference di Pechino. Il confronto è presto fatto. Se i pannelli OLED Samsung raggiungono il 90% di BT 2020 e quelli LG il 70% di BT 2020, quelli di BOE raggiungono il 95% di BT 2020.

Apple potrebbe rimanere catturata da questi risultati

Questi risultati potrebbero portare Apple a prendere in considerazione BOE per la fornitura dei display che finiranno sui propri dispositivi. Da alcune indiscrezioni, sembra che BOE sia già passata ai test di Casa Cupertino, mancando sotto qualche aspetto ogni volta. Ecco perché probabilmente questa potrebbe essere la volta buona.

Tra l’altro, complice del possibile successo di BOE, c’è un costante aumento dei costi di produzione di questi display e maggiore competitività non potrebbe altro che far bene ad Apple. Ovviamente non è solo il risparmio che interessa all’azienda, sempre particolarmente attenta alla qualità e all’innovazione.

Infatti, il tasto Controllo fotocamera di iPhone 16 è già sotto la lente di ingrandimento di molti produttori di smartphone. Questo è solo un esempio che dimostra quanto l’azienda di Cupertino sia sempre un passo avanti a tutti in quanto a innovazione e caratteristiche, proponendo dispositivi affidabili ed estremamente fluidi.