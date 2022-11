Apple: per il 2022 il dado è tratto

Questo articolo nasce da una riflessione fatta dalla lettura degli ultimi report derivanti dalla chiamata sugli utili di Apple, ma anche dalle dichiarazioni fatte da Mark Gurman nella sua newsletter “Power On”.

Andiamo con ordine: Tim Cook, durante la conferenza di una settimana fa con i suoi analisti e investitori ha dichiarato che per il 2022 la gamma di prodotti di Apple è finalmente completa e pronta per affrontare il periodo più redditizio per tutte le società: quello del black Friday e di Natale.

In poche parole, questo vuol dire che non ci saranno nuovi prodotti in arrivo entro la fine dell’anno. Ne abbiamo già parlato poche ore fa: nessun MacBook Pro da 14 e 16” con chip rinnovati, nessun Mac mini o iMac con Apple Silicon M2 e nessun nuovo paio di AirPods Max. Non ci saranno nuovi iPad, nuovi iPhone, nulla più. Quindi, che voto daremo a quest’azienda per l’anno appena trascorso?

Che voto dare ad Apple per questo 2022?

Onestamente, ve lo diciamo già, il voto non può che essere basso, estremamente basso.

Tralasciando il Mac Studio e lo Studio Display che sono due articoli veramente ben fatti e ben pensati, gli altri gadget di Apple sono stati poco interessanti, alquanto banali e perfino dozzinale.

Non si può non criticare un’azienda che ha alzato i prezzi di prodotti usciti un anno fa senza un motivo apparente e non si può non criticarla per aver praticamente riciclato tutti i suoi device portandoli in commercio come “dispositivi nuovi” nel 2022. Pensiamo all’iPad (2022), agli AirPods Pro (2022), all’iPhone 14, giusto per fare qualche esempio.

Come non menzionare poi iPhone SE,iPad Air, iPad Pro e MacBook Pro 13” 2022, che hanno ricevuto un nuovo processore e nulla più.

Forse, una novità veramente di rilievo e che ci sentiamo di consigliare a tutti è sicuramente il MacBook Air di nuova generazione con processore Apple Silicon M2. Oltre a presentare un’estetica rinnovata, ereditata direttamente dei modelli Premium dell’azienda, troviamo un chip che riesce a garantire un boost prestazionale non di poco conto. Lo trovate su Amazon a 1359,00€. A nostro avviso, lui è il vero Game Changer dell’anno.

