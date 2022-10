MacBook Pro 14" e 16" (2022): brutte notizie, a quanto pare

Secondo un nuovo rumor appena trapelato sul web, apprendiamo che i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici sono appena stati posticipati al prossimo anno. Non arriveranno nel 2022, quindi. Questa potrebbe essere l’occasione ideale per portarsi a casa un modello del 2021 magari in sconto da Amazon. Un esempio? MB Pro 14″ M1 Pro (8 core sulla CPU e 16 core sulla GPU) a soli 2140,00€ dal sito di Jeff Bezos e le spese di spedizione sono gratuite.

MacBook Pro (2022): perché sono stati posticipati?

Stando alle informazioni rivelate da un insider del web che si fa chiamare “yeux1122” sul sito coreano di Naver, scopriamo che una fonte della catena di approvvigionamento ha appena comunicato che i laptop premium della mela non arriveranno prima del prossimo anno. Si dice che il debutto degli stessi sia previsto per il mese di marzo ma questa è un’indiscrezione da prendere con “un pizzico di sale”. Secondo il tipster, che ha un buon track di rumors rivelatisi veritieri, scopriamo che effettivamente le attività delle fabbriche di Apple stanno posticipando il lancio di questi portatili con M2 Pro e M2 Max al nuovo anno. A novembre non dovrebbero venir presentati, dunque.

Abbiamo spesso visto dei nuovi Mac nel mese di novembre; pensiamo al primo MacBook Pro 16″ Intel arrivato nel 2019 o ai primi device con Apple Silicon M1 arrivati nel 2020, in piena pandemia. Questo ci ha fatto pensare che i nuovi modelli fossero in arrivo, ma ci sbagliavamo tutti.

Anche il noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha appena riferito che si aspetta il lancio dei nuovi portatili nel “prossimo futuro” e non nelle settimane a venire. I rumors in questa direzione hanno iniziato a diventare sempre più frequenti nell’ultimo periodo. Inoltre, nel corso della sua ultima chiamata sugli utili della compagnia, Tim Cook, il dirigente del marchio, ha detto che “la line-up di prodotti di Apple per il 2022 è stata completata” e si appresta ad affrontare il periodo di novembre-dicembre, quello più redditizio considerando il Black Friday e il Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.