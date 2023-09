Apple Pencil 2 in super offerta a 109 euro da Unieuro (anche a rate)

Tra le nuove offerte di Unieuro valide solo online ti segnaliamo la Apple Pencil di seconda generazione, in promo a soli 109 euro rispetto a un prezzo di vendita consigliato di 149 euro. È il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, dato che il prezzo precedente era stato 134,90 euro. In più puoi contare sulla consegna a domicilio gratuita e sul pagamento in 3 rate da 36,33 euro senza interessi con Klarna o PayPal.

Apple Pencil 2 in sconto del 26% sul sito di Unieuro

La nuova Apple Pencil è lo strumento ideale per disegnare, prendere appunti, colorare, annotare email e tanto altro ancora. Il suo principale punto di forza risiede nella semplicità di utilizzo: è così intuitiva che ti sembrerà di usare una classica matita su un foglio di quaderno bianco.

Tra le nuove funzionalità della penna di seconda generazione di Apple, che presenta una delle latenze più basse del mercato, troviamo il doppio tap, attraverso cui è possibile cambiare pennello o sostituire il disegno con la gomma. Grazie a questa nuova implementazione, non devi più posare la tua Apple Pencil o interrompere la tua attività.

La nuova Apple Pencil è stata realizzata appositamente per iPad Pro 12,9 e iPad Pro 11 di terza generazione.

Approfitta ora dell’offerta di Unieuro sulla Apple Pencil di seconda generazione per risparmiare qualcosa come 40 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico. La consegna a casa è stimata entro questo fine settimana o, al più tardi, nei primissimi giorni della prossima.

