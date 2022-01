iPhone funzionerà come un POS in futuro?

Apple sta sviluppando una nuova funzionalità per iOS che consentirebbe agli utenti possessori di iPhone di accettare pagamenti NFC con il “tap-to-pay”. Vediamo come funziona questa feature in cantiere.

Apple: si potranno accettare pagamenti NFC con doppio tocco

L'OEM di Cupertino sta sviluppando una nuova funzionalità che consentirebbe agli utenti di melafonini di accettare pagamenti con carta di credito tramite la tecnologia contactless senza alcun hardware aggiuntivo, secondo un nuovo rapporto di Bloomberg. Il rapporto spiega che è probabile che il sistema di Apple utilizzi una tecnologia NFC simile ad Apple Pay.

Allo stato attuale, le piccole imprese che desiderano accettare pagamenti tramite un device devono utilizzare hardware esterno di terze parti. Spesso, questi prodotti provengono da società esterne, come Square in America.

Apple sarebbe in grado di scavalcare questo limite integrando la tecnologia dei terminali tap-to-pay direttamente nell'iPhone sfruttando il chip NFC. Ciò significa che le piccole imprese sarebbero in grado di accettare pagamenti tap-to-pay senza hardware esterno. La funzione apparentemente funzionerebbe anche con Apple Pay, consentendo agli utenti di toccare il proprio iPhone sul retro di un altro device per effettuare un pagamento.

“La funzionalità in arrivo trasformerà invece l'iPhone in un terminale di pagamento, consentendo a utenti come camion di cibo e parrucchieri di accettare pagamenti con il tocco di una carta di credito o di un altro iPhone sul retro del proprio dispositivo. Non è chiaro se l'opzione di accettazione del pagamento sarà contrassegnata come parte di Apple Pay, anche se il team che lavora alla funzione ha lavorato all'interno della divisione pagamenti di Apple da quando è stato trasferito da Mobeewave, hanno detto le persone. Inoltre, non è noto se Apple intenda collaborare con una rete di pagamento esistente per la funzione o lanciarla da sola”.

Secondo il rapporto di oggi, Apple potrebbe iniziare a implementare questa funzionalità “nei prossimi mesi”, forse con iOS 15.4.