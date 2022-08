Apple: nuovi dettagli sul visore per la realtà mista

Secondo quanto si apprende in rete in queste ore, scopriamo che il primo visore per la realtà mista di Apple disporrà di uno schermo OLED standard sulla parte posteriore e di diversi pannelli microOLED all’interno.

Stando a quanto afferma il portale di The Elec, l’headset in questione potrebbe essere dotato di display aventi differenti tecnologie di visualizzazione.

Visore di Apple: nuovi dettagli interessanti

Come specificato nell’utlimo rapporo emerso in rete, il visore di prima generazione potrebbe avere uno schermo OLED su silicio (OLEDoS), chiamato anche micro-OLED, prodotto da Sony e uno esterno OLED realizzato da LG Display.

Se ricordate, in passato Ross Young è stato uno dei primi analisti ad affermare che l’headset della mela sarebbe stato dotato di uno schermo esterno; anche alcune voci sulla catena di approvvigionamento sembra che andassero in questa direzione.

Il micro-OLED può fornire una risoluzione pazzesca anche in una dimensione ultracompatta; ovviamente, all’esterno del visore non serve una grande risoluzione perché lo schermo sul di fuori serve solo come indicatore. Ecco che la tecnologia OLED tradizionale appare più che sufficiente allo scopo.

LG Display fornirà i micro OLED principali oltre ai pannelli esterni con il visore di seconda generazione. Praticamente, fra le altre cose, Apple sfiderà apertamente Sony con il suo PlayStation VR.

Curiosamente deve ancora arrivare il primo headset, ma si parla già da tempo della seconda generazione; anche Ming-Chi Kuo aveva parlato di un rumor di questo tipo. Il secondo modello poi potrebbe presentare un design leggero, una batteria più lonegva e prestazioni ancora più elevate.

Tornando al primo visore AR/VR di Apple, si dice che questo verrà annunciato nel gennaio 2023 e sarà compatibile con il WiFi 6E, avrà 15 moduli ottici, due schermi micro OLED con risoluzione 4K, supporto al rilevamento degli occhi, delle gestures e molto altro ancora. Potrebbe costare 3000 $.

