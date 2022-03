Apple non venderà più il display LG UltraFine 5K

Secondo quanto si apprende, sembra che Apple, attraverso il suo store ufficiale, abbia deciso di non vendere più il famigerato display LG UltraFine 5K. Il motivo è, ovviamente, legato al debutto del nuovissimo Studio Display da poco svelato.

Al momento non sappiamo se anche LG metterà uno “stop” alla produzione del suddetto gadget, ma se andiamo a controllare il sito web dell'azienda, notiamo che il display è assente anche dalla fornitura ufficiale. L'unico modo per acquistarlo, ad oggi, è andare su Amazon dove lo si può portare a casa per 1296€ ma da venditore terzo. Volendo, ci sono diverse offerte anche su eBay e il motivo è semplice: la gente sta vendendo le proprie unità per acquistare il nuovo gioiello della mela.

LG mette la parola “fine” all'ottimo UltraFine 5K?

Facciamo il punto: durante il keynote Peek Performance, Tim Cook ha svelato il nuovo Studio Display, un monitor potentissimo pensato per Mac Studio e non solo. La qualità costruttiva e le specifiche di questo pannello lo pongono in netta concorrenza con il device del colosso sudcoreano ed ecco perché il suddetto terminale è sparito dall'Apple Store.

Segnaliamo che il monitor della mela ha una luminosità di ben 600 nits, un leggero aumento rispetto all'UltraFine del rivale. Ma ciò che lo distingue dai competitor è il design in linea con gli altri prodotti della mela oltre alla dotazione tecnica.

Troviamo infatti l'alluminio su tutta la scocca, un supporto (anch'esso in alluminio) acquistabile e configurabile durante l'acquisto, un processore Apple Bionic A13 che muove il tutto, fotocamera webcam da 12 Megapixel con Center Stage che serve per seguire le persone durante le videocall.

Non manca un set di tre microfoni, sei speaker con quattro woofer e supporto all'audio spaziale. C'è una ricca dotazione di porte e si possono collegare altri Studio Display a quello principale sfruttando il cavo Thunderbolt USB C. Per chi volesse, ricordiamo che questo schermo costa (di base) 1799€ ma si può ulteriormente personalizzare dal sito ufficiale della mela.

Resta da capire se LG toglierà o meno dal commercio il suo UltraFine 5K o se lo aggiornerà per sfidare ulteriormente Apple; staremo a vedere.