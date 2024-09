Apple non dimentica i bambini: arriva uno smartwatch tutto per loro

Il colosso di Cupertino sta lavorando ad una versione rinnovata dell’Apple Watch SE, esplorando la possibilità di una cassa in plastica per renderlo più accessibile e interessante agli occhi dei giovanissimi.

Questa scelta strategica potrebbe essere collegata al crescente numero di istituti scolastici che limitano l’uso dei cellulari, posizionando lo smartwatch come un’alternativa adatta per i più piccoli.

Come sarà il nuovo Apple Watch SE economico?

Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, il progetto dell’Apple Watch SE con cassa in plastica sarebbe ancora un punto interrogativo: la transizione dall’alluminio sta presentando difficoltà non previste, specie in termini di costi e mantenimento della qualità: ricordiamo che lo scopo dovrebbe essere quello di contenere il prezzo di vendita, altrimenti il gioco non varrebbe più la candela.

Oltretutto, la plastica potrebbe offrire una maggiore resistenza agli urti e all’usura, rendendo l’orologio adatto per il pubblico dei bambini. Un Apple Watch SE più economico potrebbe dunque attrarre non solo chiunque disponga di un budget limitato ma anche genitori alla ricerca di un dispositivo affidabile per i loro figli.

Pur non essendo ancora fissata una data ufficiale per il lancio, l’idea di un Apple Watch SE in plastica ha già suscitato curiosità fra gli utenti: chissà se l’azienda riuscirà a creare un mix perfetto di prestazioni, qualità e prezzo alla portata di (quasi) tutti.