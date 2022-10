Apple: non ci sarà alcun evento ad ottobre, confermato

Secondo quanto si legge da un recente rapporto emerso in rete, sembra che un evento ad ottobre di Apple per il momento sia alquanto improbabile. Come mai? Cosa sta succedendo? Inoltre, pare che non sia in arrivo alcun Touch ID sui device del futuro.

Facciamo un passo indietro: secondo le parole di Mark Gurman di Bloomberg infatti, Apple presenterà a breve dei nuovi modelli di iPad Pro, di MacBook Pro con M2 Pro e M2 Max. Dovremmo vedere anche le nuove Apple TV e HomePod. Questi gadget si dice che arriveranno a brevissimo, verosimilmente ad ottobre. Gurman ritiene che sia quasi impossibile un evento in questo periodo dell’anno.

Apple: i prodotti verranno presenti con un CS?

Nel corso della sua ultima edizione di Power On infatti, Gurman ha dichiarato che “il grande iPhone 14 presentato il mese scorso era probabilmente quello per Apple nel 2022 in termini di presentazioni importanti”. Questo vorrà dire che il debutto di iPad, Mac e Apple TV di fine anno potrebbe avvenire quasi in sordina… e non sarebbe la prima volta. Anche in passato la mela ci ha abituato (di rado) al lancio di gadget con semplici comunicati stampa.

Torniamo indietro di una settimana: Gurman aveva riferito che i nuovi modelli di iPad Pro da 11 e 12.9″, di MacBook Pro da 14 o 16″ e il Mac Mini con M2 sarebbero stati lanciati “probabilmente” prima della fine dell’anno. Ha anche aggiunto che il lancio di una ipotetica Apple TV con A14 e 4 GB di RAM era nell’aria. Precisamente ha detto: “potrebbe potenzialmente essere lanciata quest’anno“.

Fra le altre cose, il giornalista di Bloomberg ha anche detto che l’azienda di Cupertino ha testato il Touch ID sotto il display per un debutto futuro, ma adesso pare che i piani non siano maturi per ciò- Gurman ha anche detto che in futuro iPhone SE di quarta generazione potrebbe disporre del medesimo Touch ID di iPad Air e iPad Mini, ma al momento non si ha nulla di certo. Non c’è nulla in cantiere, se non semplici rumors e leaks.

