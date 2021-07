Il teardown appena rivelato su YouTube del nuovo Battery Pack MagSafe di Apple svela il design interno del prodotto con la batteria a due celle.

MagSafe Battery Pack: analizziamolo

Il Battery Pack MagSafe è arrivato negli store all'inizio di questa settimana come l'alternativa ufficiale di Apple per gli utenti che hanno bisogno di un power bank per prolungare la durata della batteria del proprio iPhone 12. Ora un video teardown appena pubblicato sul web ha rivelato maggiori dettagli sul nuovo accessorio, come il suo design interno, la batteria a due celle e molto altro ancora.

Apple non ha rivelato molti dettagli tecnici sul suo prodotto. Tutto ciò che sappiamo si basa sulle informazioni presenti sul retro dell'accessorio. La capacità totale della batteria è di 1.460 mAh o 11,2 wattora. Tuttavia, ci sono alcune speculazioni sul fatto che il pacco batteria avesse due celle invece di una, e lo smontaggio di oggi ha dimostrato che le teorie suggerite ad oggi erano giuste.

Il teardown è stato pubblicato dal canale YouTube Charger Lab, che ci ha fornito uno sguardo approfondito agli interni della nuova batteria. E come ci si potrebbe aspettare da un prodotto Apple, i componenti sono ben sistemati e organizzati, oltre che più complessi di quanto qualcuno possa pensare.

Ovviamente, non esiste un modo semplice per smontare il pacco batteria MagSafe poiché non ha viti. Pertanto, rimuovere il retro può causare danni al prodotto, quindi vi consigliamo di non farlo a casa.

All'interno, c'è una grande bobina che l'azienda ha inserito al fine di rilevare la distanza tra l'iPhone e la batteria. Nel frattempo, un'altra bobina sottile funge da antenna NFC, che permette la compatibilità fra il gadget e il telefono. Non di meno, attiva le animazioni corrette e l'indicatore della batteria in iOS.

Notiamo anche alcuni scudi metallici che proteggono i componenti e migliorano la dissipazione del calore, oltre alla bobina principale per la ricarica Qi e ai magneti MagSafe. Dietro a tutto ciò c'è una batteria a due celle che assomiglia esattamente a quelle utilizzate negli iPhone. L'autore del video conferma che le due celle combinate forniscono più capacità di soli 1.460 mAh.

Apple

Elettronica