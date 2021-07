Apple ha appena lanciato la batteria magnetica MagSafe per iPhone 12 al prezzo di 99 dollari (109 euro). Di fatto, con questo accessorio, è come se l'azienda avesse abilitato la famigerata “ricarica inversa“. Più o meno.

Come funziona il MagSafe Battery Pack per iPhone 12?

L'OEM di Cupertino sta ampliando le funzionalità della sua tecnologia Magsafe con l'introduzione del MagSafe Battery Pack, un gadget in grado di caricare l'ultima serie di melafonini dopo che viene stato collegato al retro dello smartphone in questione. Apple afferma che il powerbank magnetico offre miglioramenti sostanziali nella durata della batteria dei nuovi iPhone 12, sebbene l'azienda con sede a Cupertino non abbia riferito con esattezza i particolari più fini di questo prodotto.

La serie iPhone 12 è stata lanciata nei mercati internazionali diversi alcuni fa e la compagnia di Tim Cook afferma che iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max e 12 mini supportano tutti il ​​Magsafe Battery Pack. Basta poggiarlo alla back cover del device e questo inizierà immediatamente a caricarlo. L'avanzamento della ricarica può essere monitorato sulla schermata di blocco per i dispositivi aventi iOS 14.7 o versioni successive.

Il powerbank Magsafe funziona come un caricabatterie wireless e può caricare dispositivi che supportano la ricarica wireless Qi. Tuttavia non viene fornito con un cavo USB e può essere caricato con un normale charger da 20 W o superiore. Il Magsafe Pack non permette di usufruire della fast charge wireless, in quanto eroga una carica di soli 5 W quando viene utilizzato come caricabatterie autonomo per lo smartphone. Notiamo però che la sua potenza di ricarica può arrivare fino a 15 W se viene usato come accessorio passthrough, ovvero caricando contemporaneamente sia il Magsafe Pack che l'iPhone in questione.

Il Magsafe Battery Pack per iPhone serie 12 sarà venduto a 99 dollari (109 euro in Italia) e sarà disponibile negli stori Apple Online e nei retail fisici a partire dal 19 luglio. Gli interessati possono preordinarlo già da queste ore dal portale ufficiale.

