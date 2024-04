Apple Magic Keyboard per un setup COMPLETO, versione italiana (99€)

Se hai diversi prodotti firmati Casa Cupertino sulla tua scrivania, hai bisogno di una tastiera altrettanto funzionale. Opta per la Apple Magic Keyboard che dopotutto è quella originale e non può che completare il tuo setup nei migliori dei modi. Questo modello è con layout QWERTY italiano, senza fili e senza tastierino numerico.

Collegati su Amazon nel caso fossi interessato. Trovi uno sconto del 8% che rende l’acquisto un po’ più leggero a soli 99,99€. Un click e la aggiungi al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Apple Magic Keyboard, la tastiera che completa il setup

Sulla scrivania è un vero pezzo unico la Apple Magic Keyboard, soprattutto quando hai prodotti Cupertino che aspettano solo lei per brillare. Senza fili e con design ristretto, sta bene praticamente ovunque. Non solo questo, la usi con facilità sia su Mac OS che su iPad OS e iOS senza limitazioni.

Come ti dicevo, si tratta del modello senza tastierino numerico che si adatta se hai poco spazio a disposizione o se non ritieni il primo di vitale importanza. In fin dei conti, se sei abituato al MacBook o ai portatili in generale, ne fai già a meno.

Il layout è QWERTY italiano per una fluidità e naturalezza nella digitazione. Conta che hai a disposizione i tasti funzione e i comandi rapidi con cui gestire la riproduzione dei contenuti multimediali.

In termini di autonomia, infine, non ho tanto da dirti: una carica equivale ad un mese di utilizzo per la massima libertà.

