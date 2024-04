Apple Magic Keyboard in versione ESTESA e layout italiano a super prezzo

Una tastiera indispensabile per completare il tuo setup firmato casa Cupertino. Bella e funzionale in questa versione estesa, la Apple Magic Keyboard è quasi un accessorio obbligatorio arrivato a questo punto. Se vuoi avere a disposizione di dita un prodotto rifinito nei minimi particolari e senza fili, è quella giusta per te.

Apple Magic Keyboard in versione con tastierino numerico e italiana

Trovare in promozione la Apple Magic Keyboard in versione estesa non è sempre facile o meglio, molte volte il prezzo conveniente c’è ma non sul modello italiano. Quando stai al computer sai bene che avere a disposizione le lettere accentate e una disposizione dei tasti a cui siamo abituati (QWERTY italiano) è essenziale.

Per fortuna, oggi è il tuo giorno fortunato. La bellissima tastiera di Apple si collega ai tuoi prodotti senza cavi e sfruttando la connessione Bluetooth. È naturalmente compatibile con MacOS, iPad OS e iOS per non avere limitazioni.

Hai a disposizione dei tasti che sono stati posizionati in modo strategico per consentire una digitazione rapida ed efficiente. Sono extra reattivi per non farti ripetere neanche una volta un tocco e non sono eccessivamente rumorosi. La presenza del tastierino numerico si rivela vitale laddove tu ne abbia bisogno per mansioni specifiche come lavoro o calcolo.

L’autonomia non stupisce di meno. Con una carica completa hai fino a 30 giorni di utilizzo e in confezione ti viene fornito il cavo con cui ripristinarla.

